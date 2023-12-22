https://ria.ru/20231222/prazdniki-1917040982.html

Названы десять городов и стран, где чаще всего бронируют отели на Новый год

Названы десять городов и стран, где чаще всего бронируют отели на Новый год - РИА Новости, 22.12.2023

Названы десять городов и стран, где чаще всего бронируют отели на Новый год

Большая часть бронирований отелей на новогодние праздники приходится на внутренние направления по стране – 95,35 процента – и только 4,69 процента – на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T00:48

2023-12-22T00:48

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Большая часть бронирований отелей на новогодние праздники приходится на внутренние направления по стране – 95,35 процента – и только 4,69 процента – на зарубежные, сообщает сервис путешествий tutu.Наибольшей популярностью пользуются отели в Москве и Санкт-Петербурге: суммарно 46,72 процента. Также самостоятельные туристы бронируют гостиницы в Казани, Сочи и Нижнем Новгороде. Среди других востребованных городов на новогодние праздники – Мурманск, Екатеринбург, Калининград, Тула и Псков.Средний чек за одну ночь в Москве– 5601 рубль, в Санкт-Петербурге – 4769 рублей, в Казани – 4672 рубля, в Сочи – 4958 рублей, в Нижнем Новгороде – 4528 рублей. Цена за год повысилась в Москве вырос на 18 процентов, в Санкт-Петербурге – на 13, в Сочи – на десять процентов.Аналитики tutu также отметили, что россияне стали чаще покупать железнодорожные билеты в приложении. За год количество покупателей выросло на 32 процента, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27 процентов.За рубежом больше всего бронируют отели в Белоруссии – 58,89 процента, Турции – 7,78 процента, в Абхазии – 6,6 процента, в Китае – 4,44 процента, в Эстонии – 3,33 процента. Средний чек за одну ночь на новогодние праздники в Белоруссии – 6255 рублей, в Турции – 11614, в Абхазии – 5570, в Китае – 15604, в Эстонии – 14209 рублей.

https://ria.ru/20231220/gorod-1916484800.html

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