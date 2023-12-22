https://ria.ru/20231222/poklon-1917335724.html

Кризис в Красном море заставит Запад пойти на поклон к России

Кризис в Красном море заставит Запад пойти на поклон к России - РИА Новости, 22.12.2023

Кризис в Красном море заставит Запад пойти на поклон к России

Самое унизительное — это когда ты решил кого-то наказать и отменить, но жизнь заставляет снова идти к нему на поклон. Возможно, это произойдет с известным... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:00

2023-12-22T08:04

красное море

европа

россия

владимир путин

икеа

bp plc.

балтийский завод

аналитика

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Самое унизительное — это когда ты решил кого-то наказать и отменить, но жизнь заставляет снова идти к нему на поклон. Возможно, это произойдет с известным производителем мебели и товаров для дома "ИКЕА", который в свое время со скандалом громко хлопнул дверью и "показательно лишил миллионы россиян глотка западной жизни".Вчера "ИКЕА" сообщила, что из-за атак на суда в Красном море "возможны перебои в цепочках поставок и отсутствие некоторых товаров в магазинах из-за проблем в логистике", то есть глотки западной жизни теперь могут дойти не только лишь всем.При чем здесь Россия?Напомним, что с конца октября йеменские хуситы начали регулярные атаки на торговые суда (преимущественно израильские), следующие через Красное море, что стало ответом на "отвратительную израильско-американскую агрессию в Газе". Но, как водится в таких случаях, под раздачу попали все (кроме одного исключения). Не желая рисковать, поставки через Красное море почти синхронно остановили все крупнейшие судовые и транспортные компании, среди них: датская Maersk, швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM и нефтегазовый гигант BP.Отказники, на чью долю приходится более половины только контейнерных перевозок в мире, сейчас лихорадочно просчитывают новые маршруты, в том числе окольным путем вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды. Но калькуляторы и география — вещи упрямые, уговорам и прессингу не поддаются: к примеру, вокругафриканский маршрут удлиняет путь из Азии в Европу на восемь тысяч километров и 10-14 дней, чисто по топливу удорожает каждую "ходку" минимум на миллион долларов (в среднем — на 15 процентов).В итоге с начала фактической транспортной блокады Красного моря хуситами западные экономики уже потеряли минимум 35 миллиардов долларов, поток грузов через Красное море сократился на 30 процентов, в Европе началась паника из-за разрыва логистических цепочек, дорожает доставка товаров, что неизбежно ведет к росту цен. На опасениях перебоев с поставками биржевые цены на газ в Европе подскочили на 10-13 процентов, а цены на нефть растут каждый день.Отметим, что вся эта чехарда никак не касается российских судов, спокойно следующих через Красное море, которые радары хуситов по странному стечению обстоятельств засечь не могут.Не обладая такими противорадарными технологиями, США срочно начали сколачивать международную коалицию для "обеспечения безопасности судоходства в Красном море", а по факту для военной агрессии против хуситов, но на фоне объявленной в Йемене всеобщей мобилизации и начала минирования хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря о безопасном проходе кораблей в этом регионе на обозримое будущее можно забыть.Но есть маршрут, свободный от хуситов, мин и политики — российский Северный морской путь, о чем на фоне стонов мировых перевозчиков недавно напомнил Владимир Путин: "Северный морской путь становится более эффективной транспортной артерией, чем Суэцкий канал".И этот путь значительно короче и дешевле, чем любые самые короткие маршруты из Азии в Европу и наоборот. Отберем карту и калькулятор у компании Maersk и посмотрим: например, путь из Японии в Мурманск составляет 6000 морских миль (чуть более 11 000 километров). Маршрут из Японии в ближайшие европейские порты через Суэцкий канал почти в два раза длиннее — 12 000 миль, или более 22 000 километров. Путь из портов стран Тихоокеанского региона в Европу через Суэц занимает около 37 дней, при этом через Севморпуть из основных азиатских портов до той же Великобритании можно доплыть всего за 25 дней. Если взять путь из Роттердама до Йокогамы, то разница будет 13 суток: 20 по СМП против 33 через Суэцкий канал.Это — колоссальная экономия в десятки и сотни миллиардов долларов ежегодно, и никакая политика и русофобия не смогут заставить крупный бизнес (включая "ИКЕА") игнорировать такую возможность.А возможности Россия открывает весьма широкие и гарантии дает самые серьезные. Россия сейчас полным ходом реализует федеральный проект "Развитие Северного морского пути", согласно которому грузопоток по СМП в 2024 году вырастет до 80 миллионов тонн, к 2030-му — до 110 миллионов тонн, а к 2035-му — до 220 миллионов тонн. И эти цифры были озвучены задолго до кризиса в Красном море, а значит, они будут гарантированно больше.Прямо сейчас в интересах Севморпути создается специальная спутниковая группировка, и опережающими темпами идет развитие ледокольного флота, в связи с чем с 2024 года навигация в Арктике станет круглогодичной.Можно верить, а можно не верить в то, что президент России Владимир Путин предвидел кризис в Красном море, но еще 20 июля сего года он дал указание в кратчайшие сроки создать для СМП "ледоколы самого большого класса". До недавнего времени по СМП стандартным нефтяным танкерам или газовозам ходить было затруднительно, потому что те ледоколы, которые сейчас серийно строят на Балтийском заводе, по ширине уже, чем они. С вводом в строй ледоколов большого класса этот момент снимется, и можно будет полностью перенаправить весь торговый грузопоток из Азии в Европу и обратно через российскую Арктику, благодаря чему Севморпуть имеет все возможности стать ключевым транспортным коридором для экспорта на мировые рынки нефти, сжиженного природного газа, минеральных удобрений, металлов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.А что касается арктических клонов хуситов в лице недружественных стран Арктического региона, то мы готовы обеспечить международному торговому флоту надежную защиту. В частности, это было прозрачно продемонстрировано в сентябре сего года в рамках учений по защите Северного морского пути со стрельбами крылатыми ракетами "Вулкан", "Гранит" и "Оникс", в которых приняли участие порядка десяти тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники и судов.Только в этом году объем заявок грузоотправителей на проход через СМП вырос в разы, а глобальный кризис на Ближнем Востоке, по сути, только начинается.А это означает, что многие из тех, кто еще недавно злорадствовали или принимали участие в антироссийских санкциях, теперь на себе испытают древнюю хуситскую пословицу: "Война настанет — хлебушка попросишь".

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

https://ria.ru/20231219/smersh-1916576017.html

https://ria.ru/20231217/pravitelstvo-1916220219.html

красное море

европа

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красное море, европа, россия, владимир путин, икеа, bp plc., балтийский завод, аналитика