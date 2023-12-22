https://ria.ru/20231222/perelety-1917384571.html

Эксперты рассказали, сколько стран посетили россияне в 2023 году

Эксперты рассказали, сколько стран посетили россияне в 2023 году - РИА Новости, 22.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стран посетили россияне в 2023 году

Россияне в 2023 году налетали более 30 миллиардов километров, проведя в воздухе свыше трех миллиардов часов, за это время им удалось добраться до 163 стран,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:08

2023-12-22T11:08

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россияне в 2023 году налетали более 30 миллиардов километров, проведя в воздухе свыше трех миллиардов часов, за это время им удалось добраться до 163 стран, рассказали РИА Новости в сервисе поиска авиабилетов "Авиасейлс". Там сообщили, что 77 процентов всех полетов пришлись на российские направления. "При этом летать за пределы России стали чаще по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2022 году на внутренние рейсы пришелся 81 процент всех бронирований", – уточнили в компании. В этом году самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург, и этот тренд не изменился с прошлого года, отметили аналитики. Средний чек на полет из Москвы по России и обратно на одного пассажира составил 11,1 тысячи рублей, из Сочи – 17,1 тысячи, Санкт-Петербурга – 11,3 тысячи, Калининграда - 11,9 тысячи, Кавказских Минеральных Вод - 14,5 тысячи, Махачкалы – 15,5 тысячи рублей, выяснили в компании. Из зарубежных направлений полеты из России в Ереван и обратно в среднем обошлись путешественникам в 24,3 тысячи рублей, а в Стамбул – 28 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231020/aviabilety-1904014695.html

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