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В Москве открывается туристско-информационный павильон Петербурга
В Москве открывается туристско-информационный павильон Петербурга - РИА Новости, 22.12.2023
В Москве открывается туристско-информационный павильон Петербурга
Мобильный туристско-информационный павильон Санкт-Петербурга откроется в пятницу в Парке Горького в Москве, сообщил комитет по развитию туризма Северной... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:03
2023-12-22T09:03
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Мобильный туристско-информационный павильон Санкт-Петербурга откроется в пятницу в Парке Горького в Москве, сообщил комитет по развитию туризма Северной столицы. Мобильный павильон Городского туристско-информационного бюро Петербурга, в котором можно получить бесплатные материалы и карты, узнать о предложениях для путешествий в Северную столицу, будет принимать посетителей с 22 декабря 2023 года до 2 июня 2024 года в Парке Горького. Специалисты павильона расскажут об исторических достопримечательностях и объектах новой туристской географии Петербурга, а также помогут всем желающим запланировать поездку в Северную столицу в формате как короткого тура на выходные, так и продолжительного путешествия. Кроме того, для жителей и гостей Москвы запланирована насыщенная программа, знакомящая с особой петербургской атмосферой. Всего в период работы павильона будет проведено более 50 интерактивных мероприятий. "Мощный импульс для развития внутреннего туризма дает реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России. Петербург и Москву связывает уникальный проект "Два города - миллион впечатлений". И мы очень рады, что теперь наш павильон будет представлен в Парке Горького - это отличная возможность пригласить москвичей и гостей столицы в Петербург - город, где рождается сказочное настроение", - отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Открытие мобильного туристско-информационного павильона приурочено ко Дню Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Также здесь можно будет получить всю информацию о работе экспозиции Северной столицы.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, москва, новости - туризм
Санкт-Петербург, Москва, Туризм, Новости - Туризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек – РИА Новости. Мобильный туристско-информационный павильон Санкт-Петербурга откроется в пятницу в Парке Горького в Москве, сообщил комитет по развитию туризма Северной столицы.
Мобильный павильон Городского туристско-информационного бюро Петербурга, в котором можно получить бесплатные материалы и карты, узнать о предложениях для путешествий в Северную столицу, будет принимать посетителей с 22 декабря 2023 года до 2 июня 2024 года в Парке Горького.
Специалисты павильона расскажут об исторических достопримечательностях и объектах новой туристской географии Петербурга, а также помогут всем желающим запланировать поездку в Северную столицу в формате как короткого тура на выходные, так и продолжительного путешествия.
Кроме того, для жителей и гостей Москвы запланирована насыщенная программа, знакомящая с особой петербургской атмосферой. Всего в период работы павильона будет проведено более 50 интерактивных мероприятий.
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"Мощный импульс для развития внутреннего туризма дает реализация национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России
. Петербург и Москву связывает уникальный проект "Два города - миллион впечатлений". И мы очень рады, что теперь наш павильон будет представлен в Парке Горького - это отличная возможность пригласить москвичей и гостей столицы в Петербург - город, где рождается сказочное настроение", - отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
Открытие мобильного туристско-информационного павильона приурочено ко Дню Санкт-Петербурга на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Также здесь можно будет получить всю информацию о работе экспозиции Северной столицы.
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