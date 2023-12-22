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Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации - РИА Новости, 22.12.2023
Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Германия не будет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации, цитирует Tagesspiegel министра юстиции Марко Бушманна. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:27
2023-12-22T10:27
2023-12-22T11:17
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Германия не будет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации, цитирует Tagesspiegel министра юстиции Марко Бушманна."Не случится такого, что мы будем принуждать людей проходить призыв или военную службу против их воли", — пояснил он.Кроме того, Берлин пытается добиться, чтобы как можно больше людей с Украины сейчас трудоустроилось на территории Германии, заключил Бушманн.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации. Он сообщил, что Генштаб ВСУ просит мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее заявлял, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте.
https://ria.ru/20231222/donbass-1917372489.html
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В мире, Украина, Германия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Рахманинов, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Берлин отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации
Глава Минюста ФРГ Бушманн отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации