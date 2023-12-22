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Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2023
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11:24 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/operatsiya-1917418510.html
Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ
Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2023
Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ
Испания заблокировала участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:24
2023-12-22T11:24
в мире
испания
красное море
сша
ансар алла
йемен
евросоюз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания заблокировала участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, сообщает газета Confidencial. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран. "Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия всей Европы в этой операции", - передает издание. Отмечается, что Испания не объяснила партнерам причину изменения позиции. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
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в мире, испания, красное море, сша, ансар алла, йемен, евросоюз
В мире, Испания, Красное море, США, Ансар Алла, Йемен, Евросоюз
Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ

Confidencial: Испания заблокировала участие ЕС в операции США в Красном море

CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, SpainДворец Сибелис в Мадриде
Дворец Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
CC BY 3.0 / Carlos Delgado / Palace of Communications, Madrid, Spain
Дворец Сибелис в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания заблокировала участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, сообщает газета Confidencial.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.
"Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия всей Европы в этой операции", - передает издание.
Отмечается, что Испания не объяснила партнерам причину изменения позиции.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.
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В миреИспанияКрасное мореСШААнсар АллаЙеменЕвросоюз
 
 
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