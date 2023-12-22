https://ria.ru/20231222/operatsiya-1917418510.html

Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ

Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.12.2023

Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ

Испания заблокировала участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:24

2023-12-22T11:24

2023-12-22T11:24

в мире

испания

красное море

сша

ансар алла

йемен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/72/1501447228_202:0:3866:2061_1920x0_80_0_0_b6bbfa955ff4a7059c5b521fe04a1b1a.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания заблокировала участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, сообщает газета Confidencial. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран. "Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия всей Европы в этой операции", - передает издание. Отмечается, что Испания не объяснила партнерам причину изменения позиции. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.

https://ria.ru/20231219/zatraty-1916834000.html

испания

красное море

сша

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, испания, красное море, сша, ансар алла, йемен, евросоюз