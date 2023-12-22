Испания заблокировала участие ЕС в операции США против хуситов, пишут СМИ
Confidencial: Испания заблокировала участие ЕС в операции США в Красном море
Дворец Сибелис в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Испания заблокировала участие Европейского союза в возглавляемой США операции по защите коммерческих судов от нападений йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, сообщает газета Confidencial.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.
"Испания наложила вето на участие ЕС в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, несмотря на то, что за несколько часов до этого правительство добивалось участия всей Европы в этой операции", - передает издание.
Отмечается, что Испания не объяснила партнерам причину изменения позиции.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Также о решении приостановить танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю сообщили энергетические BP и Equinor.