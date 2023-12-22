https://ria.ru/20231222/obstrely-1917384310.html

ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко

ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко - РИА Новости, 22.12.2023

ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко

Украинские военные оборудовали позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах поселка Заречное (ДНР), сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T08:14

2023-12-22T08:14

2023-12-22T08:14

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

кременная

вооруженные силы украины

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские военные оборудовали позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах поселка Заречное (ДНР), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Заречное (северо-западнее села Торского) украинские боевики оборудовали огневые точки для ствольной артиллерии. Позиции традиционно располагаются во дворах частных домовладений, а для укрытия используют подвалы. С этого направления неоднократно зафиксированы обстрелы населенного пункта Кременная и его окрестностей", - сообщил агентству эксперт.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, андрей марочко