https://ria.ru/20231222/obstrely-1917384310.html
ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко
ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко - РИА Новости, 22.12.2023
ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко
Украинские военные оборудовали позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах поселка Заречное (ДНР), сообщил РИА Новости РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T08:14
2023-12-22T08:14
2023-12-22T08:14
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
кременная
вооруженные силы украины
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 22 дек - РИА Новости. Украинские военные оборудовали позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах поселка Заречное (ДНР), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В населенном пункте Заречное (северо-западнее села Торского) украинские боевики оборудовали огневые точки для ствольной артиллерии. Позиции традиционно располагаются во дворах частных домовладений, а для укрытия используют подвалы. С этого направления неоднократно зафиксированы обстрелы населенного пункта Кременная и его окрестностей", - сообщил агентству эксперт.
https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кременная, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Кременная, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
ВСУ обстреливают Кременную из частных сельских домов, заявил Марочко
Марочко: ВСУ устроили позиции для обстрела Кременной в частных домах и подвалах