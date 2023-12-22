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Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос - РИА Новости, 22.12.2023
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Наука
 
12:31 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/obezyany-1917437291.html
Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос
Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос - РИА Новости, 22.12.2023
Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов не исключил, что российские учёные вернутся к полётам в космос обезьян, интерес к этому... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T12:31
2023-12-22T12:31
наука
институт медико-биологических проблем ран
российская академия наук
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов не исключил, что российские учёные вернутся к полётам в космос обезьян, интерес к этому есть. "Интерес такой есть. Но в практическом аспекте это пока не обсуждается. Дело в том, что отказ от полётов обезьян был связан с определёнными биоэтическими соображениями, которые в тот момент возобладали. Поэтому возврат к этой программе, это некая определённая должна быть работа, обоснование. Хотя мы не исключаем в дальнейшем такой возможности", - сказал Орлов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В то же время он добавил, что институт сейчас работает с обезьянами, в частности, их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космические полётов. Обезьяны летали в космос по программе "Бион", с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В 21 веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М", а в июле 2024 года ожидается полёт аппарата "Бион-М2". В этих аппаратах обезьян не было, летали мыши и насекомые, а также растения и микроорганизмы.
https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html
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РИА Новости
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институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук
Наука, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук
Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос

Директор ИМБП РАН: российские ученые могут вернуться к полетам обезьян в космос

© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю
Вид на Землю - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Вид на Землю. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов не исключил, что российские учёные вернутся к полётам в космос обезьян, интерес к этому есть.
"Интерес такой есть. Но в практическом аспекте это пока не обсуждается. Дело в том, что отказ от полётов обезьян был связан с определёнными биоэтическими соображениями, которые в тот момент возобладали. Поэтому возврат к этой программе, это некая определённая должна быть работа, обоснование. Хотя мы не исключаем в дальнейшем такой возможности", - сказал Орлов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В то же время он добавил, что институт сейчас работает с обезьянами, в частности, их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космические полётов.
Обезьяны летали в космос по программе "Бион", с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В 21 веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М", а в июле 2024 года ожидается полёт аппарата "Бион-М2". В этих аппаратах обезьян не было, летали мыши и насекомые, а также растения и микроорганизмы.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Начальник ЦПК считает, что космонавты в будущем смогут летать с питомцами
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НаукаИнститут медико-биологических проблем РАНРоссийская академия наук
 
 
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