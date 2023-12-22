https://ria.ru/20231222/obezyany-1917437291.html

Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос

Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос - РИА Новости, 22.12.2023

Ученый допустил, что в будущем обезьян снова будут отправлять в космос

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов не исключил, что российские учёные вернутся к полётам в космос обезьян, интерес к этому... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T12:31

2023-12-22T12:31

2023-12-22T12:31

наука

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151762/24/1517622483_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_391df78027928de51a7585ac802be894.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов не исключил, что российские учёные вернутся к полётам в космос обезьян, интерес к этому есть. "Интерес такой есть. Но в практическом аспекте это пока не обсуждается. Дело в том, что отказ от полётов обезьян был связан с определёнными биоэтическими соображениями, которые в тот момент возобладали. Поэтому возврат к этой программе, это некая определённая должна быть работа, обоснование. Хотя мы не исключаем в дальнейшем такой возможности", - сказал Орлов на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В то же время он добавил, что институт сейчас работает с обезьянами, в частности, их используют для решения задач радиобиологической безопасности, что нужно для перспективных космические полётов. Обезьяны летали в космос по программе "Бион", с 1973 по 1996 годы на орбиту были запущены 11 спутников с растениями и животными на борту, в том числе с крысами и обезьянами. В 21 веке программа была возобновлена, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М", а в июле 2024 года ожидается полёт аппарата "Бион-М2". В этих аппаратах обезьян не было, летали мыши и насекомые, а также растения и микроорганизмы.

https://ria.ru/20230407/kosmos-1863824931.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук