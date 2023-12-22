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Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО - РИА Новости, 22.12.2023
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11:54 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/nko-1917428390.html
Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО
Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО - РИА Новости, 22.12.2023
Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО
Совет Федерации одобрил закон, который запрещает нежелательным в России быть учредителем или участником общественного объединения, а также учредителем НКО. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:54
2023-12-22T11:54
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает нежелательным в России быть учредителем или участником общественного объединения, а также учредителем НКО. Инициатива также регламентирует порядок выхода из состава учредителей фонда или автономной некоммерческой организации по инициативе ее органов управления в порядке, предусмотренном уставами этих организаций. Так, могут быть исключены физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявленным умершим; юридические лица, прекратившие деятельность в связи с ликвидацией или исключением из единого реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. При этом исключение учредителя фонда или автономной некоммерческой организации из состава учредителей, если в результате этого действия не останется ни одного учредителя, не допускается. Расширен список юридических лиц, сведения об учредителях и участниках которых должен содержать государственный реестр. Так, например, в список вводятся хозяйственные товарищества, крестьянские хозяйства, ГУП, МУП, ООО и другие.
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совет федерации рф, россия
Совет Федерации РФ, Россия
Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО

СФ запретил нежелательным в РФ лицам быть учредителями общественного объединения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкУ здания Совета Федерации РФ
У здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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У здания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает нежелательным в России быть учредителем или участником общественного объединения, а также учредителем НКО.
Инициатива также регламентирует порядок выхода из состава учредителей фонда или автономной некоммерческой организации по инициативе ее органов управления в порядке, предусмотренном уставами этих организаций. Так, могут быть исключены физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявленным умершим; юридические лица, прекратившие деятельность в связи с ликвидацией или исключением из единого реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. При этом исключение учредителя фонда или автономной некоммерческой организации из состава учредителей, если в результате этого действия не останется ни одного учредителя, не допускается.
Расширен список юридических лиц, сведения об учредителях и участниках которых должен содержать государственный реестр. Так, например, в список вводятся хозяйственные товарищества, крестьянские хозяйства, ГУП, МУП, ООО и другие.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Ленобласть первой в России создала стратегию развития сектора НКО
29 ноября, 21:39
 
Совет Федерации РФРоссия
 
 
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