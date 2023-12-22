https://ria.ru/20231222/nko-1917428390.html

Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО

Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед запретил нежелательным в России лицам быть учредителями НКО

Совет Федерации одобрил закон, который запрещает нежелательным в России быть учредителем или участником общественного объединения, а также учредителем НКО. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:54

2023-12-22T11:54

2023-12-22T11:54

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, который запрещает нежелательным в России быть учредителем или участником общественного объединения, а также учредителем НКО. Инициатива также регламентирует порядок выхода из состава учредителей фонда или автономной некоммерческой организации по инициативе ее органов управления в порядке, предусмотренном уставами этих организаций. Так, могут быть исключены физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявленным умершим; юридические лица, прекратившие деятельность в связи с ликвидацией или исключением из единого реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. При этом исключение учредителя фонда или автономной некоммерческой организации из состава учредителей, если в результате этого действия не останется ни одного учредителя, не допускается. Расширен список юридических лиц, сведения об учредителях и участниках которых должен содержать государственный реестр. Так, например, в список вводятся хозяйственные товарищества, крестьянские хозяйства, ГУП, МУП, ООО и другие.

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совет федерации рф, россия