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В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 22.12.2023
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15:32 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/nato-1917505651.html
В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине
В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 22.12.2023
В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине
Страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:32
2023-12-22T15:32
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*."США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в конфликт на территории Украины. &lt;…&gt; При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск", — заявил Саакашвили.Бывший президент Грузии считает, что если НАТО вмешается в конфликт, то он закончится в кратчайшие сроки.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. По одному из них его уже приговорили к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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в мире, грузия, украина, европа, михаил саакашвили, дмитрий гордон, дмитрий песков, нато
В мире, Грузия, Украина, Европа, Михаил Саакашвили, Дмитрий Гордон, Дмитрий Песков, НАТО
В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине

Экс-президент Грузии Саакашвили: НАТО готовится ввести войска на Украину

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
"США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в конфликт на территории Украины. <…> При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск", — заявил Саакашвили.
Бывший президент Грузии считает, что если НАТО вмешается в конфликт, то он закончится в кратчайшие сроки.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. По одному из них его уже приговорили к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
У России плохие новости для НАТО
20 декабря, 08:00
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
В миреГрузияУкраинаЕвропаМихаил СаакашвилиДмитрий ГордонДмитрий ПесковНАТО
 
 
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