https://ria.ru/20231222/nato-1917505651.html

В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине

В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине - РИА Новости, 22.12.2023

В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине

Страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:32

2023-12-22T15:32

2023-12-22T15:32

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*."США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в конфликт на территории Украины. <…> При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск", — заявил Саакашвили.Бывший президент Грузии считает, что если НАТО вмешается в конфликт, то он закончится в кратчайшие сроки.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. По одному из них его уже приговорили к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231220/nato-1916819966.html

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в мире, грузия, украина, европа, михаил саакашвили, дмитрий гордон, дмитрий песков, нато