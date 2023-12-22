В Грузии предрекли появление войск НАТО на Украине
Экс-президент Грузии Саакашвили: НАТО готовится ввести войска на Украину
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Страны НАТО могут отправить свои войска на Украину, заявил находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.
"США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в конфликт на территории Украины. <…> При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск", — заявил Саакашвили.
Бывший президент Грузии считает, что если НАТО вмешается в конфликт, то он закончится в кратчайшие сроки.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. По одному из них его уже приговорили к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок. На данный момент Саакашвили лечится в тбилисской клинике, куда попал после длительной голодовки. На свои судебные процессы он время от времени дистанционно подключается в прямом эфире.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.