https://ria.ru/20231222/namek-1917557291.html
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.12.2023
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве
Владимир Зеленский намекнул российскому лидеру Владимиру Путину во время своей пресс-конференции, что республика не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:25
2023-12-22T18:25
2023-12-22T18:36
политика
украина
сша
великобритания
константин бондаренко
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул российскому лидеру Владимиру Путину во время своей пресс-конференции, что республика не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Он "зашил" один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще", — предположил эксперт.По мнению Бондаренко, сейчас сложно предугадать, насколько вероятны переговоры об урегулировании в стране, поскольку еще не сформированы позиции сторон конфликта, а также позиции возможных посредников — США и Великобритании.Зеленский 19 декабря провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Во время мероприятия он заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек организации Йенс Столтенберг назвал полноценное членство Украины в блоке невозможным из-за вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917549202.html
https://ria.ru/20231222/putin-1917531531.html
украина
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_266:0:2387:1591_1920x0_80_0_0_d3daec3ef1bb1e8574e272b970f34911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, сша, великобритания, константин бондаренко, владимир путин, владимир зеленский, нато
Политика, Украина, США, Великобритания, Константин Бондаренко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве
Киевский политолог: Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину о НАТО