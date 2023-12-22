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Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.12.2023
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18:25 22.12.2023 (обновлено: 18:36 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/namek-1917557291.html
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве - РИА Новости, 22.12.2023
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве
Владимир Зеленский намекнул российскому лидеру Владимиру Путину во время своей пресс-конференции, что республика не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T18:25
2023-12-22T18:36
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул российскому лидеру Владимиру Путину во время своей пресс-конференции, что республика не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Он "зашил" один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще", — предположил эксперт.По мнению Бондаренко, сейчас сложно предугадать, насколько вероятны переговоры об урегулировании в стране, поскольку еще не сформированы позиции сторон конфликта, а также позиции возможных посредников — США и Великобритании.Зеленский 19 декабря провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Во время мероприятия он заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Киев подает заявку о вступлении в альянс в ускоренном порядке. При этом генсек организации Йенс Столтенберг назвал полноценное членство Украины в блоке невозможным из-за вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской спецоперации.
https://ria.ru/20231222/zelenskiy-1917549202.html
https://ria.ru/20231222/putin-1917531531.html
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политика, украина, сша, великобритания, константин бондаренко, владимир путин, владимир зеленский, нато
Политика, Украина, США, Великобритания, Константин Бондаренко, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину, заявили в Киеве

Киевский политолог: Зеленский "зашил" в своей речи послание Путину о НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский намекнул российскому лидеру Владимиру Путину во время своей пресс-конференции, что республика не собирается вступать в НАТО. Об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала "Да, это так".
«
"Он "зашил" один посыл, который был адресован Путину в этой пресс-конференции. Этот посыл о том, что Украина не идет ни в какое НАТО, что нас там никто не ждет вообще", — предположил эксперт.
По мнению Бондаренко, сейчас сложно предугадать, насколько вероятны переговоры об урегулировании в стране, поскольку еще не сформированы позиции сторон конфликта, а также позиции возможных посредников — США и Великобритании.
Зеленский 19 декабря провел пресс-конференцию по итогам года. Она длилась два часа. Во время мероприятия он заявил, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.
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