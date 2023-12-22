https://ria.ru/20231222/les-1917531256.html

Совфед одобрил закон об изыскательских работах в лесу

Совфед одобрил закон об изыскательских работах в лесу - РИА Новости, 22.12.2023

Совфед одобрил закон об изыскательских работах в лесу

Совет Федерации одобрил закон, вводящий новый вид использования лесов – для осуществления изыскательской деятельности. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:49

2023-12-22T16:49

2023-12-22T16:49

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, вводящий новый вид использования лесов – для осуществления изыскательской деятельности. Для ее осуществления лесные участки предоставляются в аренду сроком до года, может быть установлен сервитут или выдано разрешение осуществление изыскательской деятельности, если не требуется проведение рубок лесных насаждений. Возведение некапитальных строений, сооружений для осуществления изыскательской деятельности осуществляется в установленных законодательством случаях и для этих целей разрешается рубка лесных насаждений. Правила использования лесов для осуществления изыскательской деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. До 1 января 2026 года допускается использование лесов для осуществления изыскательской деятельности без включения в лесохозяйственный регламент. Согласно закону, использование лесов, в отношении которых выданы лицензии на пользование недрами, осуществляется в соответствии с их целевым назначением, правовым режимом использования и охраны, установленными лесным законодательством. Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

https://ria.ru/20231217/elka-1916268328.html

https://ria.ru/20231212/nauka-1915150850.html

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совет федерации рф