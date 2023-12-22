https://ria.ru/20231222/krasilov-1917531665.html

В Москве завершилось прощание с Пухляшом

В Москве завершилось прощание с Пухляшом - РИА Новости, 22.12.2023

В Москве завершилось прощание с Пухляшом

Прощание с артистом Дмитрием Красиловым, известным по сценическому псеводониму Пухляш, состоялось не Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T16:57

2023-12-22T16:57

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Прощание с артистом Дмитрием Красиловым, известным по сценическому псеводониму Пухляш, состоялось не Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. На церемонию пришли его друзья, коллеги и поклонники: певец Niletto, участник группы "Градусы" Руслан Тагиев, солист Dabro Михаил Засидкевич, рэпер ST и другие. "Можно сказать, на таком пике он от нас ушел. Очень жаль, очень хороший и добрый человек был", — сказала актриса Елена Борщева. Последний раз они с Красиловым виделись в воскресенье на светской премьере комедии "Новогодний ол инклюзив" в Москве — накануне смерти артиста.По словам друзей, танцор не очень хорошо себя чувствовал в тот вечер. Это отметил певец Стас Костюшкин, добавив при этом, что шоумен никогда ни на что не жаловался. Красилова похоронят на его родине в Алтайском крае. Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Тело шоумена обнаружили в этот понедельник в его квартире в Москве. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.Дмитрий Красилов родился в Алтайском крае в 1994 году. Танцевать начал с восьми лет. Получил профессию актера в Алтайском институте культуры. В 2017 году Дмитрий впервые появился на телевидении – участвовал в кастинге шоу "Танцы" на ТНТ.Всероссийскую известность он получил после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno. С ней музыканты и танцор, которого тогда стали называть Пухляшом, должны были представлять Россию на конкурсе Евровидение-2020. Однако из-за пандемии коронавируса музыкальное состязание отменили.

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916779843.html

https://ria.ru/20231221/pukhlyash-1917175465.html

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новости шоу-бизнеса, дмитрий красилов, москва, алтайский край, заринск