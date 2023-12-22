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В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами - РИА Новости, 22.12.2023
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11:41 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/kokain-1917424956.html
В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами
В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами - РИА Новости, 22.12.2023
В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами
Таможенники изъяли сто килограммов кокаина в Петербурге в контейнерах с бананами, прибывших по морю из Бельгии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T11:41
2023-12-22T11:41
происшествия
санкт-петербург
федеральная таможенная служба (фтс россии)
бельгия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Таможенники изъяли сто килограммов кокаина в Петербурге в контейнерах с бананами, прибывших по морю из Бельгии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "Таможенники задержали 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге... В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета. Исследование содержимого брикетов показало, что изъятое вещество - кокаин", - говорится в релизе. Возбуждены два уголовных дела по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к контрабанде разыскивают, о каких-либо задержаниях в сообщении не упоминается.
https://ria.ru/20231025/fts-1905115157.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), бельгия
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Бельгия
В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами

В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами из Бельгии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Таможенники изъяли сто килограммов кокаина в Петербурге в контейнерах с бананами, прибывших по морю из Бельгии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"Таможенники задержали 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге... В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета. Исследование содержимого брикетов показало, что изъятое вещество - кокаин", - говорится в релизе.
Возбуждены два уголовных дела по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к контрабанде разыскивают, о каких-либо задержаниях в сообщении не упоминается.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная таможенная служба (ФТС России)Бельгия
 
 
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