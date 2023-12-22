https://ria.ru/20231222/kokain-1917424956.html

В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами

В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами - РИА Новости, 22.12.2023

В Петербурге изъяли сто килограммов кокаина в контейнерах с бананами

Таможенники изъяли сто килограммов кокаина в Петербурге в контейнерах с бананами, прибывших по морю из Бельгии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС)... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T11:41

2023-12-22T11:41

2023-12-22T11:41

происшествия

санкт-петербург

федеральная таможенная служба (фтс россии)

бельгия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150752/57/1507525753_0:161:2430:1527_1920x0_80_0_0_d1bd047d66b403f123f58018fe5cc981.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Таможенники изъяли сто килограммов кокаина в Петербурге в контейнерах с бананами, прибывших по морю из Бельгии, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "Таможенники задержали 100 килограммов кокаина в Санкт-Петербурге... В контейнерах с бананами, прибывших на судах из Бельгии в порт Санкт-Петербург, в технологических полостях рефрижераторной установки таможенники обнаружили 100 идентичных брикетов в полимерной пленке коричневого цвета. Исследование содержимого брикетов показало, что изъятое вещество - кокаин", - говорится в релизе. Возбуждены два уголовных дела по пункту "б" части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере). Причастных к контрабанде разыскивают, о каких-либо задержаниях в сообщении не упоминается.

https://ria.ru/20231025/fts-1905115157.html

санкт-петербург

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, федеральная таможенная служба (фтс россии), бельгия