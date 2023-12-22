https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html

В Китае призвали США к осторожности в поступках

В Китае призвали США к осторожности в поступках - РИА Новости, 22.12.2023

В Китае призвали США к осторожности в поступках

Соединенные Штаты должны соблюдать осторожность в словах и поступках, заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T05:32

2023-12-22T05:32

2023-12-22T16:07

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ПЕКИН, 22 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты должны соблюдать осторожность в словах и поступках, заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал Лю Чжэньли на видео-конференц-связи с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном."Американская сторона должна по-настоящему уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, соблюдать осторожность в словах и поступках, предпринимать реальные действия для поддержания мира и стабильности в регионе и в отношениях КНР и США в целом", — подчеркнул военачальник, слова которого приводит Министерство обороны КНР.Как напомнил генерал, вопрос Тайваня — сугубо внутреннее дело Китая, что исключает какое-либо вмешательство.Он также отметил, что правильное понимание Вашингтоном Пекина — ключ к развитию здоровых, стабильных, устойчивых отношений между военными КНР и США."Важным условием является также то, чтобы американская сторона действительно уважала коренные интересы и главные озабоченности Китая, сосредоточилась на продвижении практического сотрудничества и укреплении взаимопонимания", — сказал Лю Чжэньли.Отношения Пекина и Вашингтона значительно охладели еще при администрации президента Дональда Трампа, начавшего "торговую войну" с КНР. С приходом Джо Байдена ситуация не улучшилась и даже усугубилась.Очередное обострение отношений США и КНР произошло в августе 2022 года после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку сепаратизма в регионе, и провел масштабные военные учения.Негативно сказалась на отношениях Вашингтона и Пекина и история со сбитым китайским воздушным шаром в небе над США, произошедшая в феврале этого года. Штаты утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, называя аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки — случайным. В сентябре председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что американское разведывательное сообщество с высокой долей уверенности полагает, что китайский воздушный шар "не проводил сбор разведданных".Пекин также в последние годы неоднократно обвинял Вашингтон в злонамеренных попытках подавить китайские технологические компании и в злоупотреблении мерами экспортного контроля.Несмотря на рост напряженности в двусторонних отношениях, глава КНР Си Цзиньпин в последние месяцы неоднократно подчеркивал важность "здоровых и стабильных" отношений между Китаем и США. Китайский лидер отмечал, что достигнутые результаты развития отношений двух стран дались нелегко и "заслуживают того, чтобы ими дорожили". По его словам, интересы Китая и США "тесно переплетены", а от того, смогут ли Пекин и Вашингтон найти правильный путь сосуществования, будут зависеть будущее и судьба человечества.Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества и надеется, что Штаты будут поступать так же.

https://ria.ru/20231206/kitay-1914071118.html

https://ria.ru/20231116/bayden-1909732053.html

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909704729.html

китай

сша

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китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, си цзиньпин, в мире