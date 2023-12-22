https://ria.ru/20231222/kachestvo-1917577491.html

Повышение качества жизни в Ленинградской области обсудили в ОП России

Повышение качества жизни в Ленинградской области обсудили в ОП России - РИА Новости, 22.12.2023

Повышение качества жизни в Ленинградской области обсудили в ОП России

Совет по качеству жизни Ленинградской области, который возглавляет губернатор региона Александр Дрозденко, состоялся в пятницу в здании Общественной палаты... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T20:30

2023-12-22T20:30

2023-12-22T20:34

ленинградская область

общество

ленинградская область

россия

москва

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149038/72/1490387218_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_e60840513588c74e660e22c8edd80f4f.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совет по качеству жизни Ленинградской области, который возглавляет губернатор региона Александр Дрозденко, состоялся в пятницу в здании Общественной палаты Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. В мероприятии приняли участие более 70 человек, в том числе профильные эксперты из Ленинградской области и Москвы. Целью работы Совета по качеству жизни, созданного в регионе в июле этого года по распоряжению губернатора, является внедрение в области Национальной социальной инициативы (НСИ). Результатом деятельности Совета должно стать появление новых региональных инициатив, проектов и отдельных мероприятий, направленных на повышение качества жизни граждан. По словам Дрозденко, которые привели в рамках презентации на мероприятии, сегодня некоммерческие организации – это лидеры общественного мнения на местах, которые помогают наладить диалог с населением, повысить доверие к институтам власти. "СО НКО выявляют социально значимые проблемы, организуют мероприятия на местах, поэтому муниципальным районам необходимо активизировать работу по поддержке и развитию социально ориентированных некоммерческих организаций в районах", – сказал он. Повестка заседания содержала четыре крупных тематических блока: "Здравоохранение", "Социальное развитие", "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательства" и "Транспорт". Как сообщил председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков, выступивший с докладом о выполнении нацпроекта "Здравоохранение", область реализует восемь региональных проектов в рамках нацпроекта. Они касаются развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи и модернизации первичного звена здравоохранения, борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, совершенствования детского здравоохранения, обеспечения медорганизаций квалифицированными кадрами, развития экспорта медуслуг, а также создания единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Глава Комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева, представившая вниманию экспертов доклад о социальной поддержке материнства и детства в Ленинградской области, подчеркнула, что бюджет на меры поддержки семей с детьми вырос практически в шесть раз – с 2,7 миллиарда рублей в 2017 году до 12,2 миллиарда рублей в 2023 году. В соответствии с Социальным кодексом Ленобласти в регионе действуют 40 мер соцподдержки семей с детьми – 34 из них финансируются за счет средств областного бюджета. В рамках блока "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и предпринимательства" председатель Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен рассказала о стратегических направлениях развития некоммерческого сектора в регионе, указав, что миссия стратегии — повышение качества жизни в регионе, при этом инициативы исходят от самих ленинградцев. "По вниманию руководства страны и руководства региона к развитию социальной инициативы, по масштабу общественно-политических задач, которые он решает, некоммерческий сектор вырос из "коротких штанишек" и достоин серьезного отношения и серьезных документов. Ленинградская область является первым регионом России, который официально признал это значение и добровольно взял на себя обязательства по всестороннему развитию социально-ориентированных некоммерческих организаций", — подчеркнула Путронен. В свою очередь, председатель Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай отметила, что Ленинградская область вышла в число лидеров по уровню развития соцпредпринимательства. "Социальный бизнес способствует решению актуальных проблем общества и работает на достижение общественно полезных целей: трудоустраивает людей с особенностями развития, реализует произведенные ими товары и услуги или производит для них продукцию, поддерживает развитие культурных и просветительских инициатив", — сказала Нерушай.

https://ria.ru/20231214/drozdenko-1915882134.html

https://ria.ru/20231211/drozdenko-1915177623.html

https://ria.ru/20231206/vyplata-1914189468.html

ленинградская область

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, россия, москва, александр дрозденко