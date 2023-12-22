https://ria.ru/20231222/god-1917407174.html
В Архангельской области 2024-й объявлен Годом молодежи
В Архангельской области 2024-й объявлен Годом молодежи - РИА Новости, 22.12.2023
В Архангельской области 2024-й объявлен Годом молодежи
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале о том, что объявил в регионе 2024-й Годом молодежи, об этом попросили... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T10:54
2023-12-22T10:54
2023-12-22T10:54
архангельская область
архангельская область
россия
александр цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале о том, что объявил в регионе 2024-й Годом молодежи, об этом попросили молодые активисты. "Вместе с Героем России космонавтом Иваном Вагнером объявили 2024-й Годом молодежи в Архангельской области. Мне кажется, это здорово вписывается в Год семьи в России, объявленный президентом", - написал Цыбульский. Он пояснил, что такую идею предложили ребята из молодежных объединений, "Движения Первых", Юнармии. Со сверстниками из Запорожья они пришли на стенд Архангельской области на ВДНХ. Для них участие в программе Дня региона на ВДНХ стало итоговым мероприятием года, где ребята собрались вместе, чтобы обсудить достижения уходящего 2023-го и определиться с планами на будущее. "Молодые люди отметили, что постоянно чувствуют поддержку со стороны правительства Архангельской области, благодаря чему только за последний год совместно удалось сделать многое для того, чтобы создать в регионе равные возможности для каждого молодого человека", - сообщили в пресс-службе правительства региона. В 2023 году во всех муниципалитетах области заработали местные и первичные отделения "Движения Первых", а в соответствии с поручением президента России открыто пять центров общественного развития "Добро. Центр". Кроме того, в этом году в муниципалитетах построено пять скейт-парков, а всего в регионе их действует 13. В центре особого внимания молодежи Архангельской области на протяжении всего года оставалась помощь тем, кто сейчас особенно в этом нуждается: участникам специальной военной операции и их семьям. Как отметили в правительстве области, важным итогом года стало и установление партнерских отношений с молодежными организациями города Мелитополя Запорожской области, разработка ряда совместных проектов, которые будут реализованы в следующем году. Продолжилась работа по закреплению кадров в сфере молодежной политики. Успехов в этом направлении региону удалось достичь благодаря инициативе президента России о предоставлении специальной бюджетной субсидии муниципалитетам, в которых созданы молодежные центры. Это обеспечило возможность повысить уровень заработной платы специалистам, работающим в сфере молодежной политики, до уровня оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования. Плодотворной была и работа региона с Федеральным агентством по делам молодежи. Архангельская область получила право на создание Всероссийского круглогодичного центра компетенций по направлению "Наука". Кроме того, регион стал одним из трех центров в СЗФО по привлечению и подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и единственным субъектом, получившим право на проведение в 2024 году сразу двух всероссийских молодежных форумов по направлениям "Арктика" и "Молодые ученые". Серьезным импульсом для развития инфраструктуры молодежной политики стала программа Росмолодежи "Регион для молодых", в рамках которой Архангельская область получила возможность создать в 2024 году Дом для трудовых отрядов Архангельской области, региональный молодежный медиацентр, открыть новый филиал молодежного центра в Северодвинске. "Нам надо, чтобы вы нам помогали. То, что зависит от меня, – объявить следующий год Годом молодежи, – я, конечно, сделаю. Но наполнить его конкретными событиями – это ваша часть работы. И здесь я буду на вас рассчитывать. Важно молодежную политику переформатировать таким образом, чтобы она действительно была нацелена на молодежь", - обратился губернатор к молодежи региона.
https://ria.ru/20231222/vystavka-1917400783.html
https://ria.ru/20231218/soglasheniya-1916546655.html
https://ria.ru/20231213/arkhangelsk-1915572994.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
архангельская область, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский
АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в своем Telegram-канале
о том, что объявил в регионе 2024-й Годом молодежи, об этом попросили молодые активисты.
"Вместе с Героем России
космонавтом Иваном Вагнером объявили 2024-й Годом молодежи в Архангельской области. Мне кажется, это здорово вписывается в Год семьи в России, объявленный президентом", - написал Цыбульский.
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Он пояснил, что такую идею предложили ребята из молодежных объединений, "Движения Первых", Юнармии. Со сверстниками из Запорожья они пришли на стенд Архангельской области на ВДНХ. Для них участие в программе Дня региона на ВДНХ стало итоговым мероприятием года, где ребята собрались вместе, чтобы обсудить достижения уходящего 2023-го и определиться с планами на будущее.
"Молодые люди отметили, что постоянно чувствуют поддержку со стороны правительства Архангельской области, благодаря чему только за последний год совместно удалось сделать многое для того, чтобы создать в регионе равные возможности для каждого молодого человека", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2023 году во всех муниципалитетах области заработали местные и первичные отделения "Движения Первых", а в соответствии с поручением президента России открыто пять центров общественного развития "Добро. Центр". Кроме того, в этом году в муниципалитетах построено пять скейт-парков, а всего в регионе их действует 13.
В центре особого внимания молодежи Архангельской области на протяжении всего года оставалась помощь тем, кто сейчас особенно в этом нуждается: участникам специальной военной операции и их семьям. Как отметили в правительстве области, важным итогом года стало и установление партнерских отношений с молодежными организациями города Мелитополя Запорожской области, разработка ряда совместных проектов, которые будут реализованы в следующем году.
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Продолжилась работа по закреплению кадров в сфере молодежной политики. Успехов в этом направлении региону удалось достичь благодаря инициативе президента России о предоставлении специальной бюджетной субсидии муниципалитетам, в которых созданы молодежные центры. Это обеспечило возможность повысить уровень заработной платы специалистам, работающим в сфере молодежной политики, до уровня оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования.
Плодотворной была и работа региона с Федеральным агентством по делам молодежи. Архангельская область получила право на создание Всероссийского круглогодичного центра компетенций по направлению "Наука". Кроме того, регион стал одним из трех центров в СЗФО
по привлечению и подготовке волонтеров Всемирного фестиваля молодежи и единственным субъектом, получившим право на проведение в 2024 году сразу двух всероссийских молодежных форумов по направлениям "Арктика" и "Молодые ученые".
Серьезным импульсом для развития инфраструктуры молодежной политики стала программа Росмолодежи "Регион для молодых", в рамках которой Архангельская область получила возможность создать в 2024 году Дом для трудовых отрядов Архангельской области, региональный молодежный медиацентр, открыть новый филиал молодежного центра в Северодвинске
.
"Нам надо, чтобы вы нам помогали. То, что зависит от меня, – объявить следующий год Годом молодежи, – я, конечно, сделаю. Но наполнить его конкретными событиями – это ваша часть работы. И здесь я буду на вас рассчитывать. Важно молодежную политику переформатировать таким образом, чтобы она действительно была нацелена на молодежь", - обратился губернатор к молодежи региона.
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