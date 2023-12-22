https://ria.ru/20231222/glavar-1917393209.html

Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург

Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург - РИА Новости, 22.12.2023

Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург

Организатора банды треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, этапировали в северную столицу, сообщил СК в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T09:34

2023-12-22T09:34

2023-12-22T13:54

происшествия

россия

азербайджан

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Организатора банды треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, этапировали в северную столицу, сообщил СК в своем Telegram-канале. "Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение", — уточнили в ведомстве.Видеозаписи в соцсетях, на которых группа молодых выходцев из Азербайджана нападала на прохожих, била и оскорбляла их, привлекли внимание силовиков в конце октября. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Жертвами становились подростки или нетрезвые люди.Драки снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал "Жизнь бродяги".В октябре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за этих роликов.Всего к уголовной ответственности привлекли 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Всем предъявили обвинения, 14 из них арестовали. Как установило следствие, преступления организовывал Турал Мамедов 2005 года рождения. Его заочно арестовали, но злоумышленник месяц скрывался от следствия в Азербайджане.Баку экстрадировал Мамедова в Россию в середине ноября, его поместили в СИЗО в Дагестане. Злоумышленника обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам, и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия.

https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html

https://ria.ru/20231006/bloger-1901031089.html

россия

азербайджан

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, азербайджан, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф