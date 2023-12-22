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Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург - РИА Новости, 22.12.2023
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09:34 22.12.2023 (обновлено: 13:54 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/glavar-1917393209.html
Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург
Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург - РИА Новости, 22.12.2023
Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург
Организатора банды треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, этапировали в северную столицу, сообщил СК в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T09:34
2023-12-22T13:54
происшествия
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азербайджан
санкт-петербург
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Организатора банды треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, этапировали в северную столицу, сообщил СК в своем Telegram-канале. &quot;Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение&quot;, — уточнили в ведомстве.Видеозаписи в соцсетях, на которых группа молодых выходцев из Азербайджана нападала на прохожих, била и оскорбляла их, привлекли внимание силовиков в конце октября. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Жертвами становились подростки или нетрезвые люди.Драки снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал "Жизнь бродяги".В октябре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за этих роликов.Всего к уголовной ответственности привлекли 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Всем предъявили обвинения, 14 из них арестовали. Как установило следствие, преступления организовывал Турал Мамедов 2005 года рождения. Его заочно арестовали, но злоумышленник месяц скрывался от следствия в Азербайджане.Баку экстрадировал Мамедова в Россию в середине ноября, его поместили в СИЗО в Дагестане. Злоумышленника обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам, и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия.
https://ria.ru/20231130/proisshestvie-1912935571.html
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азербайджан
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происшествия, россия, азербайджан, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Азербайджан, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ
Главаря банды треш-блогеров этапировали в Петербург

Главаря банды треш-блогеров, выданного Азербайджаном, этапировали в Петербург

© Следком/TelegramТурал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург
Турал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург
© Следком/Telegram
Турал Мамедов этапирован в Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Организатора банды треш-блогеров, которые нападали и избивали прохожих в Петербурге, этапировали в северную столицу, сообщил СК в своем Telegram-канале.
«

"Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург. В ближайшее время с ним будут проведены следственные действия, в том числе предъявлено обвинение", — уточнили в ведомстве.

Видеозаписи в соцсетях, на которых группа молодых выходцев из Азербайджана нападала на прохожих, била и оскорбляла их, привлекли внимание силовиков в конце октября. Инциденты в основном происходили у метро и в торговых центрах. Жертвами становились подростки или нетрезвые люди.
Драки снимали на видео и выкладывали в Telegram-канал "Жизнь бродяги".
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В октябре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за этих роликов.
Всего к уголовной ответственности привлекли 15 молодых людей, среди которых уроженцы Азербайджана и Таджикистана. Всем предъявили обвинения, 14 из них арестовали.
Как установило следствие, преступления организовывал Турал Мамедов 2005 года рождения. Его заочно арестовали, но злоумышленник месяц скрывался от следствия в Азербайджане.
Баку экстрадировал Мамедова в Россию в середине ноября, его поместили в СИЗО в Дагестане. Злоумышленника обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам, и возбуждении ненависти и вражды по признакам национальности с применением насилия.
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ПроисшествияРоссияАзербайджанСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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