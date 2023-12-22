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Эксперты из России и Африки об ответах на вызовы современного медиамира

Эксперты из России и Африки об ответах на вызовы современного медиамира - РИА Новости, 22.12.2023

Эксперты из России и Африки об ответах на вызовы современного медиамира

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "СМИ Глобального Юга: новые форматы,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:46

2023-12-22T10:46

2023-12-22T10:46

миа "россия сегодня"

москва

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошел круглый стол в формате видеомоста на тему "СМИ Глобального Юга: новые форматы, технологии и нарративы в Африке". Из Москвы участие в мероприятии приняли руководитель Службы производства африканского контента RT Святослав Щеголев и начальник Управления по работе со странами Африки медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Буданова. Участниками из африканских стран стали главный редактор газеты The Ethiopian Herald Ворку Белачью из Эфиопии, директор по контенту медиагруппы Radio Africa Group Поль Иладо из Кении, старший эксперт по коммуникациям информационного агентства Gambia News Agency Ава Сове из Гамбии и исполнительный директор Института глобального диалога Филани Мтембу из ЮАР.Открыл дискуссию Ворку Белачью, отметив, что технический прогресс и развитие социальных сетей с точки зрения медиа несут не только блага, но и риски. "Сегодня, в эпоху социальных сетей, потребители контента сами являются и его производителями, медиа становятся все более интерактивными. Однако есть и негативные последствия технологического развития, главное из которых распространение фейк-ньюс", – заключил он.Руководитель Службы производства африканского контента RT Святослав Щеголев также коснулся в своем выступлении темы фейк-ньюс. "Есть два аспекта этой проблемы: как бороться с фейками внутри СМИ и в общем информационном поле. Сегодня проверить информацию гораздо сложнее из-за социальных сетей. Некоторые СМИ даже создают отдельные отделы по борьбе с фейками, которые иногда могут быть полезны для проверки, например, дипфейков. В то же проверка информации изначально является основным правилом, которым должен руководствоваться любой профессиональный журналист, и при подготовке публикации следует в первую очередь думать именно об этом. Если говорить о внешнем аспекте проблемы фейковых новостей, то здесь все гораздо сложнее, поскольку все, что мы можем сделать, — это опубликовать проверенную и правильную информацию, как только появится фейк, чтобы ему противодействовать", – резюмировал он.Поль Иладо, представляющий медиагруппу Radio Africa Group, подчеркнул важность повышения доверия к СМИв том числе для борьбы с фейками. "Все очень просто: правда, ничего кроме правды. Это лучший способ обрести и укрепить доверие. Если вы честны, четко придерживаетесь принципов, то со временем это позволит вам завоевать доверие и продемонстрирует аудитории насколько вы объективны. В долгосрочной перспективе именно так вы остаетесь актуальными и важным источником информации", – обозначил представитель Кении.Директор Института глобального диалога из ЮАР Филани Мтембу указал, что медиа сейчас работают в эпоху глобальных изменений, которые необходимо учитывать. Он также упомянул важную проблему: информация о России продолжает попадать в страны Африки во многом через западные СМИ и наоборот. "Из-за текущих геополитических изменений в Африке уже существует потребность в информации из России. Также важно, чтобы больше африканского контента достигало российской аудитории. И такие платформы, как RT и Sputnik, позволяют это сделать, напрямую общаясь с африканскими экспертами, базирующимися в Африке", – отметил он.По словам старшего эксперта по коммуникациям информационного агентства Gambia News Agency Ава Сове, для всех медиа важно развивать глобальное сотрудничество и получать информацию из разнообразных источников.Начальник Управления по работе со странами Африки медиагруппы "Россия сегодня" Виктория Буданова также подчеркнула важность всестороннего сотрудничества и развития механизмов обмена. "Мы должны больше сотрудничать в разных направлениях, будь то обмен технологиями, контентом или опытом", – заявила Виктория.Видеомост подвел итоги сотрудничества в текущем году и закрепил договоренности, достигнутые летом в ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

миа "россия сегодня", москва, африка, россия, кения