https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917372718.html
Число легальных пользователей БПЛА в России выросло в четыре раза
Число легальных пользователей БПЛА в России выросло в четыре раза - РИА Новости, 22.12.2023
Число легальных пользователей БПЛА в России выросло в четыре раза
Число легальных пользователей беспилотников в России в 2023 году выросло в четыре раза в годовом выражении, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T03:39
2023-12-22T03:39
2023-12-22T03:39
россия
алексей хрипун
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число легальных пользователей беспилотников в России в 2023 году выросло в четыре раза в годовом выражении, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов. "Количество легальных полетов неизменно растет в течение последнего времени, несмотря на все региональные ограничения. Так, по сравнению с 2022 годом за 2023 год количество зарегистрированных в системе "Небосвод" пользователей увеличилось в четыре раза, а количество планов полетов, которое прошло через систему - в пять с половиной. Приложение "Небосвод" установлено уже более чем на 30 тысяч мобильных устройств", – рассказал Хрипунов. По его словам, пользователи беспилотников хотят и готовы летать легально даже с учетом ограничений. Кроме того, повышать уровень ответственности граждан при использовании БАС помогает законодательство и популяризация отрасли беспилотной авиации и сервисов и платформ, которые позволяют эксплуатантам быстрее, проще и безопаснее решать их задачи. Хрипунов отметил, что на базе новых технологий могут быть сформированы цифровые правила полетов. "В 2023 году мы внедрили сервисы ситуационной осведомленности и мониторинга использования ВП. На очереди такие важные сервисы как оценка рисков и обнаружение конфликтов в воздухе. Мы считаем, что на базе этих технологий может быть сформирован новый подход к правилам полетов БВС - цифровые правила полетов. Мы видим готовность пользователей к легальным полетам - наша задача теперь сделать эти полеты не только легальными, но и более массовыми и безопасными", – заключил эксперт. Сейчас НИЦ "Аэроскрипт" работает над платформой "Небосвод" - это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.
https://ria.ru/20231128/bespilotnik-1912288125.html
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россия, алексей хрипун
Число легальных пользователей БПЛА в России выросло в четыре раза
Число легальных операторов БПЛА в России в 2023 году выросло в четыре раза
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Число легальных пользователей беспилотников в России в 2023 году выросло в четыре раза в годовом выражении, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов.
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"Количество легальных полетов неизменно растет в течение последнего времени, несмотря на все региональные ограничения. Так, по сравнению с 2022 годом за 2023 год количество зарегистрированных в системе "Небосвод" пользователей увеличилось в четыре раза, а количество планов полетов, которое прошло через систему - в пять с половиной. Приложение "Небосвод" установлено уже более чем на 30 тысяч мобильных устройств", – рассказал Хрипунов.
По его словам, пользователи беспилотников хотят и готовы летать легально даже с учетом ограничений. Кроме того, повышать уровень ответственности граждан при использовании БАС помогает законодательство и популяризация отрасли беспилотной авиации и сервисов и платформ, которые позволяют эксплуатантам быстрее, проще и безопаснее решать их задачи. Хрипунов отметил, что на базе новых технологий могут быть сформированы цифровые правила полетов.
"В 2023 году мы внедрили сервисы ситуационной осведомленности и мониторинга использования ВП. На очереди такие важные сервисы как оценка рисков и обнаружение конфликтов в воздухе. Мы считаем, что на базе этих технологий может быть сформирован новый подход к правилам полетов БВС - цифровые правила полетов. Мы видим готовность пользователей к легальным полетам - наша задача теперь сделать эти полеты не только легальными, но и более массовыми и безопасными", – заключил эксперт.
Сейчас НИЦ "Аэроскрипт" работает над платформой "Небосвод" - это первая отечественная платформа организации беспилотного воздушного движения. Она позволяет оперативно получать разрешение на использование воздушного пространства и предоставляет внешним пилотам цифровые сервисы для обеспечения безопасного полета.
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