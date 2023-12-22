https://ria.ru/20231222/ama-don-1917399645.html

Компания "АмА-Дон" теперь производит мюзле с сертификатом Made in Russia

Компания "АмА-Дон" теперь производит мюзле с сертификатом Made in Russia - РИА Новости, 22.12.2023

Компания "АмА-Дон" теперь производит мюзле с сертификатом Made in Russia

Крупнейший российский производитель мюзле - проволочных уздечек, удерживающих пробки в бутылках шампанского, - "АмА-Дон" получил добровольный сертификат "Made... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T10:23

2023-12-22T10:23

2023-12-22T10:39

экономика

россия

армения

казахстан

российский экспортный центр (рэц)

фонд "росконгресс"

снг

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Крупнейший российский производитель мюзле - проволочных уздечек, удерживающих пробки в бутылках шампанского, - "АмА-Дон" получил добровольный сертификат "Made in Russia" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр. "ООО "АмА-Дон" занимается производством металлических укупорочных средств - мюзле. Логотип национальной программы продвижения "Сделано в России" помогает доставлять мюзле на экспорт в Армению, Казахстан, Монголию, Абхазию, Беларусь, Грузию и Киргизию. На сегодняшний день "АмА-Дон" является единственным производителем мюзле экстра-класса в России", - говорится в сообщении. Одним из основных принципов компании является клиентоориентированность. Компания имеет действующие сертификат соответствия продукции, декларацию о соответствии, сертификат соответствия СМК, а теперь и знак качества "Сделано в России". Программу "Сделано в России" совместно продвигают РЭЦ и Фонд "Росконгресс". Мюзле - это устройство из проволоки, которое предназначено для удержания пробки в бутылке с игристым напитком под избыточным давлением. Его основная функция заключается в предотвращении случайного открытия бутылки с шампанским или другими игристыми напитками. Для производства мюзле применяется низкоуглеродистая оцинкованная проволока, которая может быть покрашена лакокрасочным покрытием различных цветов. Компания "АмА-Дон" образована в 2011 году, когда был запущен первый станок и тогда же была поставлена цель: предоставить российским производителям шампанского и игристых вин работать с высококачественным мюзле отечественного производства. Компания стремительно развивалась и уже к 2013 году производство мюзле достигло 100 миллионов в год. Был осуществлен выход на экспорт в страны СНГ. В течение длительного времени компания "АмА-Дон" пользуется услугами зарубежных поставщиков для закупки проволоки, таких как "Бекарт" и "Бианчини". Еще одним поставщиком проволоки российского производства стало ОАО "Северсталь-метиз". Это показывает, что в России есть достойные и качественные производители сырья, которые совсем не уступают зарубежным аналогам. Станки по производству мюзле собираются по чертежам технических специалистов компании. Производство компании работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Жесть для плакетки закупается также у российских компаний, некоторые из которых сами наносят лакокрасочное покрытие и литографированную печать или компания перевозит ее для лакирования (литографии) другим партнерам. Из жести на прессовом оборудовании изготавливается плакетка, которая является полуфабрикатом. Она поступает на сборочный участок, где и изготавливается готовое изделие. Особая гордость компании – собственная разработка по позиционированию печати, благодаря чему рисунок на плакетке может располагаться в одном направлении относительно петель мюзле. За 12 лет компании "АмА-Дон" удалось сделать огромный шаг в развитии, уже сейчас сотрудничество происходит более чем с 85 организациями, еще одно знаменательное событие – производство 1,5-миллиардного мюзле. В последние годы развитию поставок производителя мюзле "АмА-Дон" активно способствовал РЭЦ. Вся продукция компании сертифицирована и декларирована на территории РФ и странах Таможенного союза. Мюзле "АмА-Дон" имеет разрешение на применение знака соответствия в Национальной системе сертификации. По заказам происходит изготовление мюзле на сувенирные бутылки 3, 6, 9 12 и 15 литров. "ФБУ "Ростовский ЦСМ", с которым мы долго и продуктивно работаем, предложил нам, как надежному партнеру, отправить заявку на получение сертификата "Сделано в России". Мы отправили заявку в РЭЦ, там ее одобрили и теперь у нас есть сертификат "Сделано в России", - рассказал производитель. Поставки готовой продукции осуществляются во многие регионы России и Крыма. Экспортными поставками компания занимается давно и плотно, работает с такими странами, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Монголия, Абхазия, Белоруссия, Грузия, Киргизия. После длительных переговоров и поездок в западные страны компания привлекла новых клиентов на Севере Франции. В последнее время с помощью мюзле укупоривают не только игристые вина, но и различные газированные напитки, а также пиво. Поэтому в планах у "АмА-Дон" продолжать поиски новых контрагентов и увеличить объемы продаж у существующих. На сегодняшний день производственные мощности компании включают 15 единиц технологического оборудования для производства мюзле. В связи с высокими темпами роста производства компании не хватает производственных площадей, поэтому сейчас строится новый комплекс, который повысит производственные мощности на 30%. Самым значимым для компании остается завершение строительства здания цеха основного производства в 2024 году. Можно с уверенностью сказать, что в следующем году производство обретет новый светлый и теплый дом. Производство игристых вин – это узкий круг компаний, знающих друг друга давно. "АмА-Дон" в течение последних десяти лет ежегодно участвует в выставках и каждый раз – это встреча деловых партнеров, личное и дружественное общение. В компании не собираются останавливаться на достигнутом и планируют выходить на новые экспортные направления.

https://ria.ru/20231218/potentsial-1916476005.html

https://ria.ru/20231130/prodazhi-1912989099.html

https://ria.ru/20231122/ekspozitsiya-1911092161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, армения, казахстан, российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", снг