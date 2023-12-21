https://ria.ru/20231221/zakavkaze-1917186134.html

Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье

Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье - РИА Новости, 21.12.2023

Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье

Воинский контингент продолжает выполнять задачи в Закавказье как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей, заявил начальник... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:11

2023-12-21T13:11

2023-12-21T13:11

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закавказье

валерий герасимов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воинский контингент продолжает выполнять задачи в Закавказье как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В Закавказье обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации. В сентябре текущего года благодаря посредническим усилиям российских миротворцев удалось в течение суток добиться прекращения огня", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. По словам Герасимова, во время боевых действий российские миротворцы обеспечили размещение более 10 тысяч человек в местах своей дислокации, а в последующем – безопасный выезд в Армению практически всего населения Нагорного Карабаха. Он добавил, что авиатранспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых. "При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей. Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий", - подчеркнул начальник Генштаба.

https://ria.ru/20231115/mirotvortsy-1909686271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, закавказье, валерий герасимов, вооруженные силы рф