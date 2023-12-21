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Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье - РИА Новости, 21.12.2023
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13:11 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/zakavkaze-1917186134.html
Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье
Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье - РИА Новости, 21.12.2023
Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье
Воинский контингент продолжает выполнять задачи в Закавказье как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей, заявил начальник... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:11
2023-12-21T13:11
в мире
россия
закавказье
валерий герасимов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воинский контингент продолжает выполнять задачи в Закавказье как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "В Закавказье обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации. В сентябре текущего года благодаря посредническим усилиям российских миротворцев удалось в течение суток добиться прекращения огня", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году. По словам Герасимова, во время боевых действий российские миротворцы обеспечили размещение более 10 тысяч человек в местах своей дислокации, а в последующем – безопасный выезд в Армению практически всего населения Нагорного Карабаха. Он добавил, что авиатранспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых. "При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей. Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий", - подчеркнул начальник Генштаба.
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в мире, россия, закавказье, валерий герасимов, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Закавказье, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов рассказал о российском воинском контингенте в Закавказье

Герасимов назвал контингент в Закавказье гарантом возвращения в регион жителей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воинский контингент продолжает выполнять задачи в Закавказье как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"В Закавказье обстановка остается напряженной, но имеет устойчивую тенденцию к стабилизации. В сентябре текущего года благодаря посредническим усилиям российских миротворцев удалось в течение суток добиться прекращения огня", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности МО РФ в 2023 году.
По словам Герасимова, во время боевых действий российские миротворцы обеспечили размещение более 10 тысяч человек в местах своей дислокации, а в последующем – безопасный выезд в Армению практически всего населения Нагорного Карабаха. Он добавил, что авиатранспортом миротворцев доставлено в больницы почти 300 раненых.
"При этом наш воинский контингент продолжает выполнять задачи как гарант возможности строительства мирной жизни и возвращения в регион жителей. Российская Федерация на политическом треке ведет целенаправленную работу по разблокированию транспортных коммуникаций в Закавказье, заключению мирного договора между Баку и Ереваном, а также урегулированию наиболее острых армяно-азербайджанских противоречий", - подчеркнул начальник Генштаба.
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