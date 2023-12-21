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ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года - РИА Новости, 21.12.2023
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года
Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:13
2023-12-21T11:13
2023-12-21T11:13
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владимир путин
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политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Путин является политиком года, по мнению 55% россиян, 21% ответили, что политик уходящего года - Мишустин, еще 18% сказали, что им является министр иностранных дел Сергей Лавров, 4% назвали министра обороны Сергея Шойгу, сообщает ВЦИОМ, подводя итоги года. Кроме того, по 2% россиян ответили, что политиками года являются Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина. Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, политика
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Политика
ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года
ВЦИОМ: 55 процентов россиян считают политиком года Путина, 21 — Мишустина