https://ria.ru/20231221/vtsiom-1917157950.html

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года - РИА Новости, 21.12.2023

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года

Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:13

2023-12-21T11:13

2023-12-21T11:13

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

политика

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Путин является политиком года, по мнению 55% россиян, 21% ответили, что политик уходящего года - Мишустин, еще 18% сказали, что им является министр иностранных дел Сергей Лавров, 4% назвали министра обороны Сергея Шойгу, сообщает ВЦИОМ, подводя итоги года. Кроме того, по 2% россиян ответили, что политиками года являются Владимир Жириновский, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Эльвира Набиуллина. Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 8 и 16 декабря среди 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20231215/putin-1915963571.html

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, политика