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Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем - РИА Новости, 21.12.2023
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17:41 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/tsito-1917307169.html
Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем
Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем - РИА Новости, 21.12.2023
Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга РФ с 60-летием предприятия, отметив,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:41
2023-12-21T17:41
владимир путин
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга РФ с 60-летием предприятия, отметив, что оно по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в стране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея - 60-летия ФГУП "ЦИТО"... Предприятие прошло большой путь, выросло в современный инновационный научно-производственный центр и сегодня по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в нашей стране. Столь значимые успехи были достигнуты во многом благодаря эффективному, слаженному труду нескольких поколений работников предприятия, их ответственному отношению к делу", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что коллектив предприятия достойно продолжает традиции своих предшественников, разрабатывает и внедряет в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, обеспечивает комплексную систему реабилитации пациентов, способствует созданию в России комфортных условий для жизни и самореализации людей с ограничениями по здоровью. Он особо подчеркнул высококвалифицированную помощь, которую коллектив "ЦИТО" оказывает участникам специальной военной операции.
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владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество
Владимир Путин, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Здоровье - Общество
Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем

Путин назвал ЦИТО признанным лидером медицинской и реабилитационной индустрии РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга РФ с 60-летием предприятия, отметив, что оно по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в стране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея - 60-летия ФГУП "ЦИТО"... Предприятие прошло большой путь, выросло в современный инновационный научно-производственный центр и сегодня по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в нашей стране. Столь значимые успехи были достигнуты во многом благодаря эффективному, слаженному труду нескольких поколений работников предприятия, их ответственному отношению к делу", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что коллектив предприятия достойно продолжает традиции своих предшественников, разрабатывает и внедряет в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, обеспечивает комплексную систему реабилитации пациентов, способствует созданию в России комфортных условий для жизни и самореализации людей с ограничениями по здоровью. Он особо подчеркнул высококвалифицированную помощь, которую коллектив "ЦИТО" оказывает участникам специальной военной операции.
Медицинская операция - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Московские врачи поставили рекорд по числу высокотехнологичных операций
21 января 2022, 07:33
 
Владимир ПутинРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Здоровье - Общество
 
 
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