https://ria.ru/20231221/tsito-1917307169.html

Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем

Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем - РИА Новости, 21.12.2023

Путин поздравил коллектив ЦИТО с 60-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга РФ с 60-летием предприятия, отметив,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:41

2023-12-21T17:41

2023-12-21T17:41

владимир путин

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив ФГУП "ЦИТО" (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга РФ с 60-летием предприятия, отметив, что оно по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в стране. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея - 60-летия ФГУП "ЦИТО"... Предприятие прошло большой путь, выросло в современный инновационный научно-производственный центр и сегодня по праву считается одним из признанных лидеров медицинской и реабилитационной индустрии в нашей стране. Столь значимые успехи были достигнуты во многом благодаря эффективному, слаженному труду нескольких поколений работников предприятия, их ответственному отношению к делу", - говорится в телеграмме. Президент отметил, что коллектив предприятия достойно продолжает традиции своих предшественников, разрабатывает и внедряет в практику передовые технологии и уникальные инженерные решения, обеспечивает комплексную систему реабилитации пациентов, способствует созданию в России комфортных условий для жизни и самореализации людей с ограничениями по здоровью. Он особо подчеркнул высококвалифицированную помощь, которую коллектив "ЦИТО" оказывает участникам специальной военной операции.

https://ria.ru/20220121/operatsii-1768842579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), здоровье - общество