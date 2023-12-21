https://ria.ru/20231221/prodolzhitelnost-1917238671.html

Путин: продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень

Путин: продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень - РИА Новости, 21.12.2023

Путин: продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень

Продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, смертность же наоборот снижается, младенческая находится на историческом минимуме, заявил... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:50

2023-12-21T15:50

2023-12-21T15:50

общество

россия

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень, смертность же наоборот снижается, младенческая находится на историческом минимуме, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень", - сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Он отметил, что снижается смертность, в том числе младенческая – она сейчас на историческом минимуме. При этом, пока не удается переломить тенденцию на снижение рождаемости, уточнил президент. По его словам, на этом, прежде всего, сказываются объективные причины – последствия "демографической ямы".

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общество, россия, владимир путин, здоровье - общество