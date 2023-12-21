https://ria.ru/20231221/povestki-1917141518.html

Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток - РИА Новости, 21.12.2023

Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:11

2023-12-21T10:11

2023-12-21T10:11

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

владимир путин

сергей шойгу

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", - говорится в поручении. Доклад следует подготовить до 15 января 2024 года. Ответственными назначены министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

https://ria.ru/20231221/prizyv-1917138864.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, сергей шойгу, максут шадаев, россия