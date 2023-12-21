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Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток - РИА Новости, 21.12.2023
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10:11 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/povestki-1917141518.html
Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток
Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток - РИА Новости, 21.12.2023
Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток
Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:11
2023-12-21T10:11
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
владимир путин
сергей шойгу
максут шадаев
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", - говорится в поручении. Доклад следует подготовить до 15 января 2024 года. Ответственными назначены министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), владимир путин, сергей шойгу, максут шадаев, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Максут Шадаев, Россия
Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток

Минобороны и Минцифры организуют работу по формированию электронных повесток

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению... б) формирования и направления повесток в электронной форме... г) предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток", - говорится в поручении.
Доклад следует подготовить до 15 января 2024 года. Ответственными назначены министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин дал поручения по внедрению информационных систем воинского учета
09:55
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Владимир ПутинСергей ШойгуМаксут ШадаевРоссия
 
 
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