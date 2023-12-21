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Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета - РИА Новости, 21.12.2023
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10:02 21.12.2023 (обновлено: 11:47 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/podrazdelenie-1917140057.html
Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета
Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета - РИА Новости, 21.12.2023
Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета
Президент России Владимир Путин поручил до 15 января сформировать в министерстве обороны подразделение, которое займется внедрением и сопровождением... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:02
2023-12-21T11:47
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 января сформировать в министерстве обороны подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России... сформировать подразделение Минобороны России, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы. Срок - 15 января 2024 года", - говорится в поручении.К этому же сроку Путин поручил определить замминистра обороны, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы воинского учета и реестра повесток.Ответственным назначен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, владимир путин
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Владимир Путин
Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета

Путин поручил создать подразделение по информационной системе воинского учета

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 января сформировать в министерстве обороны подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобороны России... сформировать подразделение Минобороны России, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы. Срок - 15 января 2024 года", - говорится в поручении.
К этому же сроку Путин поручил определить замминистра обороны, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы воинского учета и реестра повесток.
Ответственным назначен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияВладимир Путин
 
 
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