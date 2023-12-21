https://ria.ru/20231221/podrazdelenie-1917140057.html

Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета

Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета - РИА Новости, 21.12.2023

Подразделение Минобороны займется информационной системой воинского учета

Президент России Владимир Путин поручил до 15 января сформировать в министерстве обороны подразделение, которое займется внедрением и сопровождением... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:02

2023-12-21T10:02

2023-12-21T11:47

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 января сформировать в министерстве обороны подразделение, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Минобороны России... сформировать подразделение Минобороны России, к функциям которого относятся внедрение и сопровождение развития государственной информационной системы. Срок - 15 января 2024 года", - говорится в поручении.К этому же сроку Путин поручил определить замминистра обороны, ответственного за внедрение и развитие государственной информационной системы воинского учета и реестра повесток.Ответственным назначен глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20231124/uchet-1911732022.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, владимир путин