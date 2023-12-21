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Матвиенко рассказала, как проведет Новый год - РИА Новости, 21.12.2023
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13:42 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/matvienko-1917195230.html
Матвиенко рассказала, как проведет Новый год
Матвиенко рассказала, как проведет Новый год - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко рассказала, как проведет Новый год
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует провести Новый год в Санкт-Петербурге, а на новогодних праздниках хочет отоспаться,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:42
2023-12-21T13:42
общество
санкт-петербург
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
новый год
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует провести Новый год в Санкт-Петербурге, а на новогодних праздниках хочет отоспаться, почитать бумажные книги и съездить в какой-нибудь регион РФ. "Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Она отметила, что на каникулах планирует "выспаться" и первые два дня обязательно "без будильника", а также почитать бумажные книги – "не в интернете, не на смартфоне". "Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20231221/matvienko-1917179881.html
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общество, санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, новый год
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Новый год
Матвиенко рассказала, как проведет Новый год

Матвиенко заявила, что проведет Новый год с родными и близкими в Петербурге

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует провести Новый год в Санкт-Петербурге, а на новогодних праздниках хочет отоспаться, почитать бумажные книги и съездить в какой-нибудь регион РФ.
"Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции.
Она отметила, что на каникулах планирует "выспаться" и первые два дня обязательно "без будильника", а также почитать бумажные книги – "не в интернете, не на смартфоне". "Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации", - добавила Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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ОбществоСанкт-ПетербургРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФНовый год
 
 
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