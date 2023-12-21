https://ria.ru/20231221/matvienko-1917195230.html

Матвиенко рассказала, как проведет Новый год

Матвиенко рассказала, как проведет Новый год - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко рассказала, как проведет Новый год

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует провести Новый год в Санкт-Петербурге, а на новогодних праздниках хочет отоспаться,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:42

2023-12-21T13:42

2023-12-21T13:42

общество

санкт-петербург

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872622058_0:54:2737:1594_1920x0_80_0_0_8a9502c59c55925dd524d32b48eb95f7.jpg

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует провести Новый год в Санкт-Петербурге, а на новогодних праздниках хочет отоспаться, почитать бумажные книги и съездить в какой-нибудь регион РФ. "Новый год я буду отмечать, как всегда, в родном Петербурге со своими родными людьми. Это традиция, которую мы никогда не нарушаем", - сказала Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Она отметила, что на каникулах планирует "выспаться" и первые два дня обязательно "без будильника", а также почитать бумажные книги – "не в интернете, не на смартфоне". "Когда отосплюсь, может быть, еще поеду на дня три-четыре в какой-нибудь регион, субъект Федерации", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20231221/matvienko-1917179881.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, санкт-петербург, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, новый год