https://ria.ru/20231221/kor-1917330364.html

Школу в Калужской области перевели на дистант из-за случая кори

Школу в Калужской области перевели на дистант из-за случая кори - РИА Новости, 21.12.2023

Школу в Калужской области перевели на дистант из-за случая кори

Школу на 1,5 тысячи человек в Калужской области перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на корь у одной из учениц, диагноз пока не подтвержден. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:10

2023-12-21T19:10

2023-12-21T19:11

здоровье - общество

калужская область

калуга

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Школу на 1,5 тысячи человек в Калужской области перевели на дистанционное обучение из-за подозрения на корь у одной из учениц, диагноз пока не подтвержден. "Двадцатого декабря 20.12 было выявлено подозрение на корь у ученицы девятого класса. Она не вакцинирована (проживает в пункте временного размещения). Её сразу госпитализировали в Малоярославецкую ЦРБ. Диагноз пока не подтверждён. В целях недопущения распространения инфекции учащиеся школы (а в ней 1500 человек) переведены на дистанционное обучение", - сообщили РИА Новости в минздраве Калужской области. Министр здравоохранения региона Константин Пахоменко в своем Telegram-канале уточнил, что речь идет о лицее "Держава" в Обнинске. Пахоменко подчеркнул, что речи о вспышке кори, о чем пишут СМИ, не идет, школьников перевели на дистант именно чтобы не было вспышки. Он подтвердил, что заболевшая не вакцинирована. "Произведен забор анализа, который находится в работе. На данный момент подтверждения диагноза нет. Роспотребнадзор ФМБА России проводит все необходимые мероприятия. В качестве помощи КБ 8 выделили 500 доз вакцины для вакцинации в очаге при необходимости… Держу ситуацию на контроле!" - написал региональный министр.

https://ria.ru/20231215/vaktsiny-1916035412.html

калужская область

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, калужская область, калуга, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)