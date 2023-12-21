https://ria.ru/20231221/guf-1917319993.html
Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода
Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода - РИА Новости, 21.12.2023
Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода
Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) в интервью Алене Жигаловой для Youtube-шоу "Алена, блин!" признался, что снова влюбился. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:42
2023-12-21T18:42
2023-12-21T18:42
шоубиз
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) в интервью Алене Жигаловой для Youtube-шоу "Алена, блин!" признался, что снова влюбился."Как-то вот бог послал… Поймал взгляд просто", — поделился подробностями знакомства рэпер.Он не уточнил, как зовут его избранницу, и чем она занимается. Но отметил, что она не связана с миром шоу-бизнеса. На просьбу ведущей выйти в эфир в соцсетях и познакомить поклонников с новой возлюбленной Гуф ответил отказом. "Нет, не могу. Счастье любит тишину", — заявил он.Хип-хоп-исполнитель отметил, что два развода не повлияли на его взгляды об отношениях и романтике. "Нет, не разочаровался. Было такое ощущение, что вот-вот — и все, да. Но — не сработало", — пояснил рэпер.В октябре этого года Алексей Долматов со скандалом развелся со своей второй супругой Юлией Королевой. Блогерша, с которой певец воспитывает общую дочь Тину, ранее не раз жаловалась на неадекватное поведение супруга и обещала лишь его родительских прав.Первой женой Гуфа была ведущая и предпринимательница Айза Лилуна-Ай. Они узаконили отношения в 2008 году и прожили вместе около шести лет. У пары есть общий сын Сэм.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
guf (алексей долматов), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Guf (Алексей Долматов), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода
Гуф признался, что снова влюблен спустя пару месяцев после развода с Королевой
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) в интервью Алене Жигаловой для Youtube-шоу "Алена, блин!" признался
, что снова влюбился.
«
"Как-то вот бог послал… Поймал взгляд просто", — поделился подробностями знакомства рэпер.
Он не уточнил, как зовут его избранницу, и чем она занимается. Но отметил, что она не связана с миром шоу-бизнеса.
На просьбу ведущей выйти в эфир в соцсетях и познакомить поклонников с новой возлюбленной Гуф ответил отказом.
«
"Нет, не могу. Счастье любит тишину", — заявил он.
Хип-хоп-исполнитель отметил, что два развода не повлияли на его взгляды об отношениях и романтике.
«
"Нет, не разочаровался. Было такое ощущение, что вот-вот — и все, да. Но — не сработало", — пояснил рэпер.
В октябре этого года Алексей Долматов со скандалом развелся
со своей второй супругой Юлией Королевой.
Блогерша, с которой певец воспитывает общую дочь Тину, ранее не раз жаловалась на неадекватное поведение супруга и обещала
лишь его родительских прав.
Первой женой Гуфа была ведущая и предпринимательница Айза Лилуна-Ай. Они узаконили отношения в 2008 году и прожили вместе около шести лет. У пары есть общий сын Сэм.
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