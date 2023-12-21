https://ria.ru/20231221/guf-1917319993.html

Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода

Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода - РИА Новости, 21.12.2023

Гуф намекнул на новые отношения спустя два месяца после развода

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) в интервью Алене Жигаловой для Youtube-шоу "Алена, блин!" признался, что снова влюбился. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:42

2023-12-21T18:42

2023-12-21T18:42

шоубиз

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) в интервью Алене Жигаловой для Youtube-шоу "Алена, блин!" признался, что снова влюбился."Как-то вот бог послал… Поймал взгляд просто", — поделился подробностями знакомства рэпер.Он не уточнил, как зовут его избранницу, и чем она занимается. Но отметил, что она не связана с миром шоу-бизнеса. На просьбу ведущей выйти в эфир в соцсетях и познакомить поклонников с новой возлюбленной Гуф ответил отказом. "Нет, не могу. Счастье любит тишину", — заявил он.Хип-хоп-исполнитель отметил, что два развода не повлияли на его взгляды об отношениях и романтике. "Нет, не разочаровался. Было такое ощущение, что вот-вот — и все, да. Но — не сработало", — пояснил рэпер.В октябре этого года Алексей Долматов со скандалом развелся со своей второй супругой Юлией Королевой. Блогерша, с которой певец воспитывает общую дочь Тину, ранее не раз жаловалась на неадекватное поведение супруга и обещала лишь его родительских прав.Первой женой Гуфа была ведущая и предпринимательница Айза Лилуна-Ай. Они узаконили отношения в 2008 году и прожили вместе около шести лет. У пары есть общий сын Сэм.

https://ria.ru/20231207/tur-1914340834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

guf (алексей долматов), знаменитости, новости шоу-бизнеса