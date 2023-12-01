https://ria.ru/20231201/guf-1913002361.html

Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав

Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав - РИА Новости, 01.12.2023

Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав

Юлия Королева, бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), после нескольких попыток рэпера незаконно проникнуть на ее виллу в Таиланде заявила, что... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:24

2023-12-01T10:24

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Юлия Королева, бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), после нескольких попыток рэпера незаконно проникнуть на ее виллу в Таиланде заявила, что хочет лишить его родительских прав. "Я не могу молчать, потому что ситуация выходит из-под контроля. По возвращении в Москву я подаю на него в суд и лишаю его родительских прав, потому что терпеть это я больше не могу", — поделилась Королева с подписчиками в сторис Instagram*.Юлия до сих пор не знает, что стало причиной агрессивного поведения рэпера, так как их отношения после развода были нормальными. Блогерша подозревает, что ее бывший муж употребляет запрещенные вещества."Все что он говорит — полный бред. В данный момент я и Тина прячемся далеко на окраине острова. Он угрожает моей жизни и жизни Тины. Он приходил в наш дом с оружием", — призналась Королева.Ранее Гуф заявил в соцсети, что бывшая жена запросила слишком большие алименты и он намерен забрать ребенка к себе. Пара поженилась зимой 2021 года. В мае 2022-ого у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения в семье испортились. Супруги начали ссориться и публично обсуждать это в своих соцсетях. Алексей Долматов и Юлия Королева развелись в октябре этого года, но договорились совместно воспитывать ребенка.Брак с Юлией стал вторым для артиста. Ранее он был женат на бизнесвумен и ведущей Айзе Лилуне-Ай, с которой прожил около шести лет. У пары есть общий сын Сами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230725/ayza-1886025347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

таиланд, москва, россия, guf (алексей долматов), знаменитости, семья, новости шоу-бизнеса