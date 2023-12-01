Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:24 01.12.2023 (обновлено: 10:25 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/guf-1913002361.html
Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав
Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав - РИА Новости, 01.12.2023
Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав
Юлия Королева, бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), после нескольких попыток рэпера незаконно проникнуть на ее виллу в Таиланде заявила, что... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:24
2023-12-01T10:25
шоубиз
таиланд
москва
россия
guf (алексей долматов)
знаменитости
семья
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913003190_0:0:2871:1614_1920x0_80_0_0_168b21dabac952093817701895b5b332.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Юлия Королева, бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), после нескольких попыток рэпера незаконно проникнуть на ее виллу в Таиланде заявила, что хочет лишить его родительских прав. &quot;Я не могу молчать, потому что ситуация выходит из-под контроля. По возвращении в Москву я подаю на него в суд и лишаю его родительских прав, потому что терпеть это я больше не могу&quot;, — поделилась Королева с подписчиками в сторис Instagram*.Юлия до сих пор не знает, что стало причиной агрессивного поведения рэпера, так как их отношения после развода были нормальными. Блогерша подозревает, что ее бывший муж употребляет запрещенные вещества.&quot;Все что он говорит — полный бред. В данный момент я и Тина прячемся далеко на окраине острова. Он угрожает моей жизни и жизни Тины. Он приходил в наш дом с оружием&quot;, — призналась Королева.Ранее Гуф заявил в соцсети, что бывшая жена запросила слишком большие алименты и он намерен забрать ребенка к себе. Пара поженилась зимой 2021 года. В мае 2022-ого у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения в семье испортились. Супруги начали ссориться и публично обсуждать это в своих соцсетях. Алексей Долматов и Юлия Королева развелись в октябре этого года, но договорились совместно воспитывать ребенка.Брак с Юлией стал вторым для артиста. Ранее он был женат на бизнесвумен и ведущей Айзе Лилуне-Ай, с которой прожил около шести лет. У пары есть общий сын Сами. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230725/ayza-1886025347.html
таиланд
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913003190_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c35b2966c01035c2bdbb9e1f61c8b6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, москва, россия, guf (алексей долматов), знаменитости, семья, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Таиланд, Москва, Россия, Guf (Алексей Долматов), Знаменитости, Семья, Новости шоу-бизнеса
Бывшая жена Гуфа заявила, что хочет лишить его родительских прав

Юлия Королева хочет лишить Гуфа прав на дочь из-за агрессивного поведения рэпера

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРэпер Алексей Долматов (Guf)
Рэпер Алексей Долматов (Guf) - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Юлия Королева, бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), после нескольких попыток рэпера незаконно проникнуть на ее виллу в Таиланде заявила, что хочет лишить его родительских прав.
«

"Я не могу молчать, потому что ситуация выходит из-под контроля. По возвращении в Москву я подаю на него в суд и лишаю его родительских прав, потому что терпеть это я больше не могу", — поделилась Королева с подписчиками в сторис Instagram*.

© Фото : @yuliyakorolevaСкриншот сторис, опубликованный на странице Юлии Королевой
Скриншот сторис, опубликованный на странице Юлии Королевой - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : @yuliyakoroleva
Скриншот сторис, опубликованный на странице Юлии Королевой
Юлия до сих пор не знает, что стало причиной агрессивного поведения рэпера, так как их отношения после развода были нормальными. Блогерша подозревает, что ее бывший муж употребляет запрещенные вещества.
«

"Все что он говорит — полный бред. В данный момент я и Тина прячемся далеко на окраине острова. Он угрожает моей жизни и жизни Тины. Он приходил в наш дом с оружием", — призналась Королева.

Ранее Гуф заявил в соцсети, что бывшая жена запросила слишком большие алименты и он намерен забрать ребенка к себе.
Пара поженилась зимой 2021 года. В мае 2022-ого у них родилась дочь Тина. Вскоре отношения в семье испортились. Супруги начали ссориться и публично обсуждать это в своих соцсетях.
Алексей Долматов и Юлия Королева развелись в октябре этого года, но договорились совместно воспитывать ребенка.
Брак с Юлией стал вторым для артиста. Ранее он был женат на бизнесвумен и ведущей Айзе Лилуне-Ай, с которой прожил около шести лет. У пары есть общий сын Сами.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Айза и Гуф - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
"Папочка, не умирай": Айза пожаловалась на пугающее поведение Гуфа при сыне
25 июля, 04:53
 
ШоубизТаиландМоскваРоссияGuf (Алексей Долматов)ЗнаменитостиСемьяНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала