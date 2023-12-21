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Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей - РИА Новости, 21.12.2023
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19:05 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/elka-1917329766.html
Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей
Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей - РИА Новости, 21.12.2023
Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний", она пообещала исполнить просьбы двух ребят из Петербурга... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T19:05
2023-12-21T19:05
общество
санкт-петербург
нева (река)
валентина матвиенко
дед мороз
совет федерации рф
юрий воробьев
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний", она пообещала исполнить просьбы двух ребят из Петербурга – побывать за кулисами театра и получить в подарок фортепиано. Сенаторы четвертый год подряд присоединяются к всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания. Матвиенко сняла с елки два шара. Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнит желания детей из города на Неве. Так, 8-летняя Анастасия мечтает побывать в цирке за кулисами. "Обязательно это организуем", - сказала Матвиенко. Житель Северной столицы 7-летний Макар загадал на Новый год получить в подарок фортепиано. "Обязательно получит от Деда Мороза фортепиано", - отметила спикер Совфеда. В благотворительной акции приняли участие также первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры СФ Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко. Каждый из них снял шары-открытки с новогодним желанием детей.
https://ria.ru/20231221/elka-1917203808.html
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общество, санкт-петербург, нева (река), валентина матвиенко, дед мороз, совет федерации рф, юрий воробьев
Общество, Санкт-Петербург, Нева (река), Валентина Матвиенко, Дед Мороз, Совет Федерации РФ, Юрий Воробьев
Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей

Матвиенко в ходе "Елки желаний" исполнит просьбы двух детей из Петербурга

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний", она пообещала исполнить просьбы двух ребят из Петербурга – побывать за кулисами театра и получить в подарок фортепиано.
Сенаторы четвертый год подряд присоединяются к всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания.
Глава Минфина России Антон Силуанов принял участие в акции Елка желаний. Кадр видео
Силуанов исполнит желание нижегородской девочки в рамках "Елки желаний"
Вчера, 14:15
Матвиенко сняла с елки два шара. Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнит желания детей из города на Неве. Так, 8-летняя Анастасия мечтает побывать в цирке за кулисами. "Обязательно это организуем", - сказала Матвиенко.
Житель Северной столицы 7-летний Макар загадал на Новый год получить в подарок фортепиано. "Обязательно получит от Деда Мороза фортепиано", - отметила спикер Совфеда.
В благотворительной акции приняли участие также первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры СФ Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко. Каждый из них снял шары-открытки с новогодним желанием детей.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Медведев принял участие в акции "Елка желаний"
18 декабря, 17:28
 
ОбществоСанкт-ПетербургНева (река)Валентина МатвиенкоДед МорозСовет Федерации РФЮрий Воробьев
 
 
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