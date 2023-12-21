https://ria.ru/20231221/elka-1917329766.html

Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей

Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей - РИА Новости, 21.12.2023

Матвиенко в ходе "Елки желаний" пообещала исполнить просьбы двух детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний", она пообещала исполнить просьбы двух ребят из Петербурга... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:05

2023-12-21T19:05

2023-12-21T19:05

общество

санкт-петербург

нева (река)

валентина матвиенко

дед мороз

совет федерации рф

юрий воробьев

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко открыла в верхней палате парламента ежегодную акцию "Елка желаний", она пообещала исполнить просьбы двух ребят из Петербурга – побывать за кулисами театра и получить в подарок фортепиано. Сенаторы четвертый год подряд присоединяются к всероссийскому проекту "Движения первых", который проходит при поддержке Росмолодежи. Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, прислали свои новогодние желания. Матвиенко сняла с елки два шара. Спикер Совета Федерации как представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга исполнит желания детей из города на Неве. Так, 8-летняя Анастасия мечтает побывать в цирке за кулисами. "Обязательно это организуем", - сказала Матвиенко. Житель Северной столицы 7-летний Макар загадал на Новый год получить в подарок фортепиано. "Обязательно получит от Деда Мороза фортепиано", - отметила спикер Совфеда. В благотворительной акции приняли участие также первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин, вице-спикеры СФ Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Константин Косачев и Инна Святенко. Каждый из них снял шары-открытки с новогодним желанием детей.

https://ria.ru/20231221/elka-1917203808.html

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общество, санкт-петербург, нева (река), валентина матвиенко, дед мороз, совет федерации рф, юрий воробьев