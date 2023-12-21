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Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента - РИА Новости, 21.12.2023
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17:22 21.12.2023 (обновлено: 17:56 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/dokhody-1917299533.html
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента - РИА Новости, 21.12.2023
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента
Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:22
2023-12-21T17:56
татьяна голикова
владимир путин
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Владимира Путина.&quot;По предварительной оценке Росстата, по итогам десяти месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9 процента к аналогичному периоду прошлого года&quot;, — сказала она.Голикова добавила, что, согласно поквартальному наблюдению, планы по снижению уровня бедности, установленные президентом, удастся выполнить. При этом работа по достижению более амбициозных показателей продолжится, отметила она.Вице-премьер также подчеркнула, что с начала года при поддержке работодателей со стороны государства удалось трудоустроить 50 тысяч человек. Из них 98 процентов — это молодежь до 30 лет. Голикова отметила, что обучение россиян продолжается — по информации на 15 декабря его окончили 172 тысячи человек. При этом 65 процентов устроились на работу во время учебы или после ее завершения.Кроме того, Голикова отметила, что благодаря адресной работе властей около 1,1 миллиона россиян вышли из-за черты бедности в третьем квартале этого года. По ее словам, соцконтракт заключили уже с 229 тысячами человек, а с учетом членов семьи он охватывает более 671 тысячи человек.Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных, делая это ежеквартально. Ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В этот период рост реальных располагаемых доходов был зафиксирован в 2018 и 2019 годах — на 0,4% и 1% соответственно.
https://ria.ru/20231221/inzhener-1917115004.html
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татьяна голикова, владимир путин, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Татьяна Голикова, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Реальные доходы россиян выросли на 3,9 процента

Голикова: за 10 месяцев реальные доходы в России выросли на 3,9%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Реальные зарплаты россиян с января по октябрь выросли на 3,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием Владимира Путина.
«

"По предварительной оценке Росстата, по итогам десяти месяцев текущего года реальные денежные доходы населения увеличились на 3,9 процента к аналогичному периоду прошлого года", — сказала она.

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Голикова добавила, что, согласно поквартальному наблюдению, планы по снижению уровня бедности, установленные президентом, удастся выполнить. При этом работа по достижению более амбициозных показателей продолжится, отметила она.
Вице-премьер также подчеркнула, что с начала года при поддержке работодателей со стороны государства удалось трудоустроить 50 тысяч человек. Из них 98 процентов — это молодежь до 30 лет. Голикова отметила, что обучение россиян продолжается — по информации на 15 декабря его окончили 172 тысячи человек. При этом 65 процентов устроились на работу во время учебы или после ее завершения.
Кроме того, Голикова отметила, что благодаря адресной работе властей около 1,1 миллиона россиян вышли из-за черты бедности в третьем квартале этого года. По ее словам, соцконтракт заключили уже с 229 тысячами человек, а с учетом членов семьи он охватывает более 671 тысячи человек.
Росстат в 2019 году перешел на обновленную методологию оценки денежных доходов населения и отказался от публикации ежемесячных данных, делая это ежеквартально. Ведомство представило результаты ретроспективных расчетов динамики денежных доходов населения за 2013-2018 годы, выполненных по обновленной методологии. В этот период рост реальных располагаемых доходов был зафиксирован в 2018 и 2019 годах — на 0,4% и 1% соответственно.
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