https://ria.ru/20231220/olive-1916875546.html

Аналитики выяснили стоимость салата оливье в России

Аналитики выяснили стоимость салата оливье в России - РИА Новости, 20.12.2023

Аналитики выяснили стоимость салата оливье в России

"Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по РФ на 8,7% - до 205 рублей, при этом дороже всего он обойдется на Чукотке, а дешевле - в Мордовии,... РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T10:03

2023-12-20T10:03

2023-12-20T10:03

еда

экономика

россия

чукотка

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154836/47/1548364743_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_25194fb0bd0d9c973595335840790faf.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Оливье" с колбасой в этом году подорожал в среднем по РФ на 8,7% - до 205 рублей, при этом дороже всего он обойдется на Чукотке, а дешевле - в Мордовии, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). "Самым недорогим оливье с колбасой можно назвать тот, что будут делать хозяйки в Республике Мордовия, – около 161 рубля, а самым дорогим - в Чукотском автономном округе, около 478 рублей", - выяснили в ЦСР. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата. Отмечается, что в среднем по стране вариант оливье с вареной колбасой показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в 7,5%, - цена набора продуктов для 800 граммов салата выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2023 года и составила 204,83 рубля. Из трех выбранных рецептов новогоднего салата самый недорогой оливье оказался вегетарианский, поскольку в этом варианте рецепта нет яиц. В среднем по стране "Оливье" с грибами подорожал за год только на 5,6% - его средняя цена в России составила 165,7 рубля. В ЦСР добавили, что меньше всего в этом году подорожал вариант салата с рыбой: средний по стране рост по итогам года показал самое низкое значение - 3,7%, а стоимость составила 599,53 рубля. При этом более чем в двух десятках регионов он даже стал дешевле, чем в прошлом году, из-за рекордного с 2018 года улова лосося. Дешевле всего продукты для оливье с рыбой будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.

https://ria.ru/20231220/bazary-1916862009.html

https://ria.ru/20231220/seledka-1916866938.html

россия

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, экономика, россия, чукотка, республика мордовия