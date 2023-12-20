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Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023
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11:20 20.12.2023
https://ria.ru/20231220/odkb-1916891779.html
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:20
2023-12-20T11:20
в мире
ереван
армения
имангали тасмагамбетов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. "21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов Совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и Сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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в мире, ереван, армения, имангали тасмагамбетов, одкб
В мире, Ереван, Армения, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря

Генсек ОДКБ 21 декабря посетит Ереван и встретится с главой МИД Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов Совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и Сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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В миреЕреванАрменияИмангали ТасмагамбетовОДКБ
 
 
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