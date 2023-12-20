https://ria.ru/20231220/odkb-1916891779.html
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T11:20
2023-12-20T11:20
2023-12-20T11:20
в мире
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армения
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. "21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов Совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и Сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ереван, армения, имангали тасмагамбетов, одкб
В мире, Ереван, Армения, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря
Генсек ОДКБ 21 декабря посетит Ереван и встретится с главой МИД Армении
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов Совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и Сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия
, Казахстан
, Киргизия
, Россия
и Таджикистан
.
Делегация Армении не приедет на заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ