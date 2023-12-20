https://ria.ru/20231220/odkb-1916891779.html

Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря

Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря - РИА Новости, 20.12.2023

Генсек ОДКБ посетит Армению 21 декабря

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T11:20

2023-12-20T11:20

2023-12-20T11:20

в мире

ереван

армения

имангали тасмагамбетов

одкб

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов планирует посетить Ереван 21 декабря, намерен встретиться с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. "21 декабря 2023 года планируется визит генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова в Ереван, в рамках которого состоится встреча с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. Предполагается обсуждение итогов Совместного заседания СМИД, СМО, КССБ ОДКБ и Сессии СКБ ОДКБ, состоявшихся в ноябре 2023 года в Минске", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. В ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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ереван

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ереван, армения, имангали тасмагамбетов, одкб