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Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 20.12.2023
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06:22 20.12.2023 (обновлено: 11:58 20.12.2023)
https://ria.ru/20231220/mishustin-1916855495.html
Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином
Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 20.12.2023
Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 20.12.2023
2023-12-20T06:22
2023-12-20T11:58
китай
россия
пекин
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов. Как сообщали ранее в правительстве РФ, в ходе контактов в Китае планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях. С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель директора первого департамента Азии МИД РФ Владимир Ощепков. Китайскую сторону также представили министр иностранных дел КНР Ван И, председатель государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао, заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун, помощник председателя КНР Люй Лухуа, помощник министра иностранных дел Хуа Чуньин, директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь, директор департамента протокола МИД КНР Хун Лэй.
https://ria.ru/20231219/natsvalyuta-1916677826.html
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китай, россия, пекин, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян
Китай, Россия, Пекин, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян
Мишустин проводит встречу с Си Цзиньпином

Мишустин проводит встречу в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай. 20 декабря 2023
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай. 20 декабря 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Россия и Китай увеличивают долю нацвалют в расчетах, заявил Мишустин
Вчера, 12:25
Как сообщали ранее в правительстве РФ, в ходе контактов в Китае планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.
С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер РФ Татьяна Голикова, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель директора первого департамента Азии МИД РФ Владимир Ощепков.
Китайскую сторону также представили министр иностранных дел КНР Ван И, председатель государственного комитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министр коммерции Ван Вэньтао, заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй, чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, заместитель министра иностранных дел Сунь Вэйдун, помощник председателя КНР Люй Лухуа, помощник министра иностранных дел Хуа Чуньин, директор департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь, директор департамента протокола МИД КНР Хун Лэй.
Дмитрий Чернышенко
Китай демонстрирует полную открытость в работе с Россией, заявил Чернышенко
18 декабря, 16:09
 
КитайРоссияПекинМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи Цян
 
 
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