https://ria.ru/20231220/biblioteka-1916843318.html

Государственная публичная историческая библиотека России

Государственная публичная историческая библиотека России - РИА Новости, 20.12.2023

Государственная публичная историческая библиотека России

Восемьдесят пять лет назад открылась Государственная публичная историческая библиотека России. РИА Новости, 20.12.2023

2023-12-20T02:04

2023-12-20T02:04

2023-12-20T02:04

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Восемьдесят пять лет назад открылась Государственная публичная историческая библиотека России.Ниже приводится справочная информация.Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ России) – крупнейшая научная специализированная в области истории библиотека страны.Начало библиотеки было положено русским коллекционером и общественным деятелем Александром Чертковым (1789-1858), который собрал богатейшую коллекцию книг по истории России, археологии, этнографии, географии, статистике, искусству, религии, праву, истории и географии славянских народов, а также старопечатных изданий и рукописей. До 1850 года, даты образования отдела "Россика" в Императорской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, это было единственное собрание книг, посвященных изучению истории России и славянских народов.Фонды библиотеки были отражены в печатных каталогах, составленных владельцем в 1838 и 1845 годах, и ими пользовались писатели Василий Жуковский, Александр Пушкин, Николай Гоголь, Лев Толстой, историк Михаил Погодин и др.После смерти родоначальника библиотеки в 1858 году его дело продолжил сын и наследник Григорий Чертков (1832-1900), который сделал общедоступной эту уникальную книжную коллекцию.В январе 1863 года библиотека была размещена в специально построенном для нее флигеле особняка Чертковых на Мясницкой улице и открыта для общественного пользования как бесплатная общедоступная библиотека. Именно этот год считается датой основания ГПИБ России, являющейся преемницей и наследницей Чертковской библиотеки.В этом же году было выпущено третье издание каталога Чертковской библиотеки, подготовленное историком Петром Бартеневым (1829-1912), который на тот момент заведовал учреждением. При библиотеке был основан и издавался с 1863 по 1873 год один из лучших исторических журналов ХIХ века – "Русский архив".В 1871 году Григорий Чертков на условиях неделимости фонда пожертвовал книжное собрание в дар Москве. Он предполагал перевод библиотеки в отдельное здание, однако руководство города такового не нашло. Было принято предложение директора Румянцевского музея Василия Дашкова разместить библиотеку в Доме Пашкова на Воздвиженке, где она пробыла с 1873 по 1887 год.В 1873 году городская дума решила передать Московскую городскую чертковскую библиотеку в создававшийся Российский исторический музей. Из-за затяжки строительства библиотека была перевезена в него только в 1887 году и открылась для публики уже под названием "Библиотека Исторического музея" в 1889 году, в статусе которой просуществовала до 1934 года.Несмотря на передачу учреждения в ведение Исторического музея, городская казна продолжала финансирование пополнения фондов библиотеки до 1917 года. Основным источником комплектования библиотеки были покупка и получение в дар, по завещанию крупных и ценных коллекций литературы от библиофилов, историков, ученых других областей гуманитарного знания. За этот период библиотека пополнилась ценнейшими коллекциями литературы. Так, в 1875 году вместе с Чертковской библиотекой Московская Дума передала в Исторический музей библиотеку князя Александра Голицына, состоявшую из иностранных книг о России главным образом периода 1725-1815 годов. В 1885-1887 годах в библиотеку поступили книжные коллекции профессора Дмитрия Щепкина по вопросам языковедения, религии, востоковедения, профессора Карла Герца по истории искусства с древнейших времен по ХIХ век, археологии, Николая Муравьева-Карского по истории военного дела. В 1887 году наследники передали в библиотеку обширную коллекцию книг князя Александра Барятинского, состоявшую из нескольких собраний – западно-европейской литературы по истории России и славянских стран, лингвистике, египтологии, европейских и российских революционных изданий и др. Кроме того, в распоряжение библиотеки Исторического музея оказались собрание Павла Щапова, в которое входили книги и журналы XVIII – первой половины XIX века и более ранних времен, коллекции историка и краеведа Ивана Забелина, купца и мецената Алексея Бахрушина и др. С конца ХIХ века был налажен книгообмен с рядом библиотек Европы, что также пополнило фонды иностранной литературы.После 1917 года библиотека стала пополняться национализированными частными и общественными книжными собраниями – из закрытых учреждений, православных и иноверческих общин, дворянских усадеб, из коллекций частных владельцев. В их числе оказались библиотеки династии государственных деятелей и археологов графов Уваровых, политика и археолога графа Алексея Бобринского, историка Дмитрия Иловайского.В 1922 году библиотекой был получен статус "Государственная историческая библиотека". С этого же времени учреждение начало получать обязательный экземпляр отечественной литературы и приобретать (позднее путем книгообмена) иностранные книги.Постепенно библиотека переросла масштабы музейной библиотеки и в 1934 году была выделена в самостоятельное учреждение, став Государственной научной исторической библиотекой Наркомпроса РСФСР.В 1938 году после слияния с Объединенной библиотекой Институтов красной профессуры и рядом других небольших библиотек Историческая библиотека стала именоваться Государственной публичной исторической библиотекой РСФСР. Тогда же она получила отдельное здание в Старосадском переулке, которое занимает по настоящее время. 20 декабря 1938 года в Москве состоялось открытие библиотеки.Здание, расположенное в Старосадском переулке, по праву считается особо ценным элементом исторической застройки района Китай-город. В 2016 году дом, признанный памятником архитектуры, отреставрировали и приспособили под современное использование.Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) историческая библиотека не закрывалась ни на один день для читателей. В эти годы действовали филиалы учреждения на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии, в госпитале № 2939, находившемся вблизи Курского вокзала, в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького.Наиболее ценная часть книжного фонда в конце июля 1941 года была эвакуирована в город Хвалынск (Саратовская область), но осенью того же года, в связи с ухудшившимся положением на фронте, была перемещена далее на восток – в Кустанай (Казахская ССР) (сейчас Костанай, Казахстан). Вторую партию книг в конце 1941 года отправили в Шадринск (Курганская область). В Москву книги были возвращены в 1944 году.В послевоенные годы фонд пополнился книгами, вывезенными из Германии. Ценным приобретением этого времени стала коллекция изданий по истории Гражданской войны и эмиграции, подаренная библиотеке историком-эмигрантом Яковом Лисовым.В 1984-1988 годах было осуществлено строительство нового здания библиотеки – пристройки к уже существующему зданию книгохранения. В семиэтажном здании был размещен вновь организованный отдел периодики с читальным залом, хранилищами газет и журналов.С 1991 года библиотека носит официальное название "Государственная публичная историческая библиотека России".С апреля 2014 года в состав ГПИБ входит филиал – Центр социально-политической истории (ЦСПИ), созданный на основе реорганизованной Государственной общественно-политической библиотеки (ранее Библиотека Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС), которая обладала богатыми коллекциями литературы XIX-XX веков, в том числе периодики и листовок.В настоящее время ГПИБ России является государственным хранилищем литературы по истории, историческим наукам (археологии, этнографии, нумизматике, геральдике, архивному делу и др.) и смежным дисциплинам. Фонд библиотеки составляет более шести миллионов изданий на русском и иностранных языках, языках народов Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, москва, рсфср, василий жуковский, александр пушкин, николай гоголь, исторический музей, курский вокзал, справки