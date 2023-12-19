https://ria.ru/20231219/vatikan-1916793524.html

Священник прокомментировал решение Ватикана о благословении однополых пар

Священник прокомментировал решение Ватикана о благословении однополых пар - РИА Новости, 19.12.2023

Священник прокомментировал решение Ватикана о благословении однополых пар

Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T18:33

2023-12-19T18:33

2023-12-19T18:33

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

религия

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Благословение людей в однополых союзах не может даваться для того, чтобы узаконить подобный союз, и не означает их признания Церковью и даже отдаленно не может быть привязано к заключению брака, сказал РИА Новости генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Накануне сайт Святого престола опубликовал декларацию департамента вероучения "Fiducia supplicans" (лат. "Взывая к доверию"), одобренную папой Римским. Она позволяет благословлять людей одного пола, состоящих в парах, но не позволяет "ритуализации и имитации" свадьбы, а само благословение не означает одобрения союза. Обширный документ также описывает благословение в таинстве брака, объявляя недопустимыми "обряды и молитвы, которые могут создать путаницу в том, что представляет собой брак" и "тем, что ему противоречит"."Документ прямо говорит о том, что благословение однополых союзов невозможно. Речь идет о благословении людей, которые живут в таких союзах. Церковь не может и не должна благословлять их союз, но их она благословить может… Благословение может быть дано людям не для того, чтобы какие бы то ни было образом "узаконить их статус", но только если они осознанно просят о том, чтобы их жизнь была исцелена и возвышена присутствием благодати Божией. В частности такое благословение ни в коем случае не должно быть привязано, даже отдаленно, к какой-то церемонии заключения гражданского "союза", не являющегося браком", – сказал Горбунов РИА Новости.Речь, пояснил он, идет не о благословении однополых союзов, а о благословении людей, которые в этих союзах живут, и декларация однозначно утверждает, что, с точки зрения Церкви, браком является только исключительный, стабильный и нерасторжимый союз мужчины и женщины.Недопустимы, согласно ее тексту, и никакие обряды, которые могут создать иное впечатление: документ, сказал викарий, требует сделать все возможное, чтобы благословение не воспринималось как одобрение образа жизни, противоречащего божественному закону. И хотя недоразумение здесь может быть понятным из-за неосведомленности в языке богословия и церковного права, "любые заявления вроде "папа благословил однополые браки" просто не соответствуют действительности", считает Горбунов.В Католической церкви, рассказал Горбунов, есть два уровня благословений."С одной стороны, есть благословения, которые даются определенным формальным утвержденным Церковью образом, и которые обязательно предполагают, что то, что благословляется, не должно противоречить ни закону, ни духу Евангелия. В этом смысле любой "союз" вне брака, не важно между лицами одного или разного пола, не может быть объектом такого благословения. Однако есть и иная форма благословения, которое носит неформальный, но очень глубокий личный и духовный характер. И чтобы принять такое благословение, от человека невозможно требовать, чтобы он соответствовал определенному уровню благочестия и нравственности. Как раз напротив, благословение нужно для того, чтобы человек мог стремиться к такому состоянию, иногда даже просто осознать потребность в этом", – пояснил он.Документ "Fiducia supplicans", сказал священник, также напоминает, что благословляет всегда Бог, а люди только просят его об этом, и на человеческом уровне благословение – это жест принятия, солидарности, утешения, поддержки."Церковь, как мать, не может не благословлять своих детей, даже если эти дети объективно грешники. Когда человек просит благословение, он приглашает в свою жизнь силу Бога, которая может изменить его жизнь так, как он иногда даже и не рассчитывает, и не предполагает. И поэтому папа Франциск просит священников быть в таких ситуациях, прежде всего, не судьями, а пастырями, которые видят за просьбой о благословении как раз искреннее желание выйти за свои пределы и открыться действию Бога. Даже если благословение не носит торжественного, формального характера, оно может оказать огромное влияние на жизнь человека и решения, которые он принимает", – заключил викарий.

https://ria.ru/20231213/papa-1915439501.html

https://ria.ru/20231203/peremirie-1913457854.html

https://radiosputnik.ru/20231109/vatikan-1908309519.html

https://ria.ru/20231213/rol-1915551021.html

https://ria.ru/20231005/vatikan-1900523980.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), религия