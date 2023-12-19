https://ria.ru/20231219/rossiya-1916707842.html
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе
Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:19
2023-12-19T14:19
2023-12-19T14:32
сирия
россия
сергей шойгу
безопасность
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_138:358:3140:2047_1920x0_80_0_0_285ba0d6e8d8d521423aa5a4d941f139.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Министр поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменившейся обстановке.
https://ria.ru/20231022/mo-1904554597.html
сирия
россия
нагорный карабах
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897628847_401:0:3130:2047_1920x0_80_0_0_79ca76d649ebd395e8d3f52592807381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, сергей шойгу, безопасность, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Сирия, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе
Шойгу назвал российские группировки войск гарантом мира в Сирии и Карабахе