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Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе - РИА Новости, 19.12.2023
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14:19 19.12.2023 (обновлено: 14:32 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/rossiya-1916707842.html
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе
Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:19
2023-12-19T14:32
сирия
россия
сергей шойгу
безопасность
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Министр поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменившейся обстановке.
https://ria.ru/20231022/mo-1904554597.html
сирия
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сирия, россия, сергей шойгу, безопасность, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
Сирия, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе

Шойгу назвал российские группировки войск гарантом мира в Сирии и Карабахе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Министр поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменившейся обстановке.
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СирияРоссияСергей ШойгуБезопасностьНагорный КарабахУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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