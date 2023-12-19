https://ria.ru/20231219/rossiya-1916707842.html

Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе

Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу назвал российскую армию гарантом мира в Сирии и Карабахе

Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:19

2023-12-19T14:19

2023-12-19T14:32

сирия

россия

сергей шойгу

безопасность

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу."Российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.Министр поручил российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменившейся обстановке.

https://ria.ru/20231022/mo-1904554597.html

сирия

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, россия, сергей шойгу, безопасность, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе