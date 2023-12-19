В Польше ликвидировали "смоленскую" комиссию
МО: в Польше ликвидировали "смоленскую" комиссию, ее помещения опечатаны
Обломки самолета Ту-154М. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 дек — РИА Новости. В Польше ликвидировали комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы, сообщил в соцсети X пресс-секретарь министерства национальной обороны республики Януш Сеймей.
Ранее с соответствующим распоряжением выступил глава этого ведомства Владислав Косиняк-Камыш. Во время своей работы, которая так и не закончилась, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные — от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. По словам главы МВД Польши Марчина Кервиньского, Варшава откажется от подозрений в адрес России.
"Сегодня вечером, 18 декабря, было исполнено решение вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша № 408/DP о прекращении деятельности комиссии министерства обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года", — написал Сеймей.
Он уточнил, что "члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны".
Пресс-секретарь также напомнил о скором создании специальной группы, которая "займется анализом всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии".
Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, выяснив, что к катастрофе привело снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти в Варшаве не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Этот орган под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвинял в произошедшем российские власти и заявлял, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров.