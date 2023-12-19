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"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины" - РИА Новости, 19.12.2023
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13:21 19.12.2023 (обновлено: 13:31 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/isk-1916690496.html
"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"
"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины" - РИА Новости, 19.12.2023
"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"
"Газпром" 18 декабря подал в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" о запрете вынесения решения третейского суда, сообщается в картотеке арбитражных судов. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:21
2023-12-19T13:31
газпром
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Газпром" 18 декабря подал в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" о запрете вынесения решения третейского суда, сообщается в картотеке арбитражных судов.Иск подан 18 декабря в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Подробности иска не раскрываются.Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июле сообщал, что "Нафтогаз Украины" нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно, в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны России.Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
https://ria.ru/20231218/gaza-1916444360.html
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газпром, нафтогаз украины
Газпром, Нафтогаз Украины
"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

"Газпром" 18 декабря подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип энергетической компании "Газпром". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Газпром" 18 декабря подал в российский суд иск к НАК "Нафтогаз Украины" о запрете вынесения решения третейского суда, сообщается в картотеке арбитражных судов.
Иск подан 18 декабря в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Сотрудник на газокомпрессорной станции Булгартрансгаз - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Болгарии проголосовали за отмену акциза на транзит российского газа
18 декабря, 11:58
Подробности иска не раскрываются.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в июле сообщал, что "Нафтогаз Украины" нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно, в случае продолжения недобросовестных действий со стороны "Нафтогаза" нельзя исключить санкций со стороны России.
Поставки российского газа через Украину с мая 2022 года сократились в 2,5 раза от гарантированного объема – до 40–42 миллионов кубометров в сутки. Тогда Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Так для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа". "Газпром" тогда заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В результате снижения поставок "Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд просьбу об арбитраже против "Газпрома". Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об оказании услуги по организации транспортировки природного газа от 30 декабря 2019 года. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в сентябре 2022 года заявлял, что компания не откажется от арбитражного разбирательства, несмотря на риск попасть под российские санкции.
Газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"
17 декабря, 15:49
 
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