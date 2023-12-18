https://ria.ru/20231218/tatarstan-1916457447.html

Парламент Татарстана запретил детям находиться в помещениях для курящих

Парламент Татарстана запретил детям находиться в помещениях для курящих - РИА Новости, 18.12.2023

Парламент Татарстана запретил детям находиться в помещениях для курящих

Депутаты госсовета Татарстана на заседании в понедельник внесли изменения в действующее законодательство, запретив несовершеннолетним находиться в помещениях,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:44

2023-12-18T12:44

2023-12-18T12:44

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республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 18 дек – РИА Новости. Депутаты госсовета Татарстана на заседании в понедельник внесли изменения в действующее законодательство, запретив несовершеннолетним находиться в помещениях, где курят табак и кальяны, передает корреспондент РИА Новости. Проект закона был инициирован прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым. Он направлен на предотвращение популяризации потребления табака и никотинсодержащей продукции детьми и подростками. "Предлагается ввести запрет на нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также специально выделенных изолированных помещениях, в которых на основании решения собственника имущества… допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов", - сказала зампрокурора республики Юлия Наумова, представляя законопроект. Она отметила, что нахождение несовершеннолетних в помещениях, в которых предоставляются услуги с использованием кальянов, а также в специально выделенных изолированных помещениях, в которых допускается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, не исключает проецирование ими применение на себе пагубной модели потребления табака и никотинсодержащей продукции, что негативно влияет на их здоровье и физическое развитие, как и воздействие вторичного табачного дыма при нахождении в данных помещениях. Представитель комитета госсовета Татарстана по социальной политике отметил, что профильный комитет парламента одобрил законопроект, его также поддержала детский омбудсмен республики. Принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета республики.

https://ria.ru/20231130/zakon-1912956261.html

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общество, здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)