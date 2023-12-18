https://ria.ru/20231218/rentgen-1916548513.html
Почти 50 новых рентген-аппаратов появились в Подмосковье в 2023 году
Почти 50 новых рентген-аппаратов появились в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023
Почти 50 новых рентген-аппаратов появились в Подмосковье в 2023 году
В больницах Московской области в текущем году запустили в работу почти 50 новых рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:04
2023-12-18T17:04
2023-12-18T17:04
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В больницах Московской области в текущем году запустили в работу почти 50 новых рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в Московской области уделяют особое внимание оснащению стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжелым. "Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем "новые точки". Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 миллионов рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Так, новый рентгеновский аппарат работает в центральной поликлинике луховицкой больницы, на нем будут проводить около 30 исследований в смену. Аппарат предназначен для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослому населению, а также при необходимости для экстренной помощи детям. Главврач луховицкой больницы Галина Пончакова отметила, что новый рентген-аппарат был произведен в России. "Он имеет массу преимуществ по сравнению с предыдущей устаревшей аналоговой техникой: позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Просмотр снимков доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро установить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения", – добавила Пончакова. По информации пресс-службы, на рентген-исследование направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20231218/poliklinika-1916536043.html
https://ria.ru/20231215/medpomosch-1916109148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Андрей Воробьев
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
В больницах Московской области в текущем году запустили в работу почти 50 новых рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба
Минздрава региона.
Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
отметила, что в Московской области уделяют особое внимание оснащению стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжелым.
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"Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем "новые точки". Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 миллионов рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба.
Так, новый рентгеновский аппарат работает в центральной поликлинике луховицкой больницы, на нем будут проводить около 30 исследований в смену. Аппарат предназначен для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослому населению, а также при необходимости для экстренной помощи детям.
Главврач луховицкой больницы Галина Пончакова отметила, что новый рентген-аппарат был произведен в России
.
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"Он имеет массу преимуществ по сравнению с предыдущей устаревшей аналоговой техникой: позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Просмотр снимков доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро установить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения", – добавила Пончакова.
По информации пресс-службы, на рентген-исследование направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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