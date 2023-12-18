https://ria.ru/20231218/rentgen-1916548513.html

Почти 50 новых рентген-аппаратов появились в Подмосковье в 2023 году

Почти 50 новых рентген-аппаратов появились в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 18.12.2023

Почти 50 новых рентген-аппаратов появились в Подмосковье в 2023 году

В больницах Московской области в текущем году запустили в работу почти 50 новых рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:04

2023-12-18T17:04

2023-12-18T17:04

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здоровье - общество

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В больницах Московской области в текущем году запустили в работу почти 50 новых рентген-аппаратов, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Первый зампред правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в Московской области уделяют особое внимание оснащению стационаров и поликлиник современным диагностическим оборудованием, в том числе тяжелым. "Для этого мы меняем устаревшие аналоговые рентгеновские аппараты на современные, а также открываем "новые точки". Всего с начала года мы запустили в подмосковных больницах 48 цифровых рентген-аппаратов на общую сумму 917 миллионов рублей", - сказала Стригункова, ее слова приводит пресс-служба. Так, новый рентгеновский аппарат работает в центральной поликлинике луховицкой больницы, на нем будут проводить около 30 исследований в смену. Аппарат предназначен для оказания плановой и экстренной медицинской помощи взрослому населению, а также при необходимости для экстренной помощи детям. Главврач луховицкой больницы Галина Пончакова отметила, что новый рентген-аппарат был произведен в России. "Он имеет массу преимуществ по сравнению с предыдущей устаревшей аналоговой техникой: позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Просмотр снимков доступен сразу после исследования для всех специалистов, что позволяет быстро установить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения", – добавила Пончакова. По информации пресс-службы, на рентген-исследование направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Диагностику выполняют бесплатно, по полису ОМС. Оборудование закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

https://ria.ru/20231218/poliklinika-1916536043.html

https://ria.ru/20231215/medpomosch-1916109148.html

https://ria.ru/20231213/novaya_poliklinika-1915519323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, московская область (подмосковье), светлана стригункова , андрей воробьев