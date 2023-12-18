https://ria.ru/20231218/putin-1916555050.html
Российская делегация примет участие в сессии комитета по правам ребенка
Российская делегация примет участие в сессии комитета по правам ребенка - РИА Новости, 18.12.2023
Российская делегация примет участие в сессии комитета по правам ребенка
Президент России Владимир Путин поручил направить российскую делегацию на сессию комитета по правам ребенка в Женеву в январе 2024 года, свидетельствует... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:20
2023-12-18T17:20
2023-12-18T17:21
россия
женева (город)
владимир путин
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил направить российскую делегацию на сессию комитета по правам ребенка в Женеву в январе 2024 года, свидетельствует распоряжение президента. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Распоряжение вступает в силу с момента подписания - в понедельник 18 декабря. "Направить в город Женеву (Швейцарская Конфедерация) в январе 2024 года сроком на пять дней делегацию РФ во главе с заместителем Министра труда и социальной защиты РФ Вовченко А.В. для участия в работе 95-й сессии Комитета по правам ребенка", - говорится в документе. Кроме того, Минтруду РФ поручено сформировать состав делегации РФ по согласованию с МИД России.
https://ria.ru/20231201/putin-1913281009.html
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россия, женева (город), владимир путин
Россия, Женева (город), Владимир Путин
Российская делегация примет участие в сессии комитета по правам ребенка
Путин поручил направить делегацию на сессию комитета по правам ребенка в Женеву