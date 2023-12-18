https://ria.ru/20231218/nauka-1915983057.html

В России предложили схему лечения при дегенерации мозжечка

В России предложили схему лечения при дегенерации мозжечка - РИА Новости, 18.12.2023

В России предложили схему лечения при дегенерации мозжечка

Ученые СПбПУ исследовали комбинированный тип лечения атаксии 2 типа на животной модели и выявили, что хлорзоксазон в связке с фолиевой кислотой замедляет... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T09:00

2023-12-18T09:00

2023-12-18T09:07

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

здоровье - общество

медицина

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ученые СПбПУ исследовали комбинированный тип лечения атаксии 2 типа на животной модели и выявили, что хлорзоксазон в связке с фолиевой кислотой замедляет развитие когнитивных и моторных нарушений, а также способствует их частичному восстановлению при тяжелом течении заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Как рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), спиноцеребеллярная атаксия 2 типа (SCA2) — редкое наследственное нейродегенеративное заболевание, сопровождаемое дегенерацией мозжечка. Оно влечет за собой прогрессирующее нарушение согласованности движений различных мышц тела и конечностей и ряд других неврологических проявлений (пирамидные и экстрапирамидные симптомы, офтальмоплегия, амиотрофия, деменция, замедление саккадических (согласованных) движений глаз и паралич взора). В первую очередь болезнь поражает нейроны коры мозжечка (клетки Пуркинье)."Для изучения фундаментальных основ нейродегенеративных заболеваний обычно используются модели животных, например генетически модифицированные мыши. В ходе исследований нам удалось подтвердить, что помимо двигательных симптомов, подробно описанных во многих существующих атаксических мышиных моделях, у атаксических мышей наблюдались когнитивные и аффективные симптомы, свойственные пациентам — нарушение памяти, депрессивное поведение, нарушение ориентации в пространстве", — рассказала аспирант лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ Ксения Маринина.Для терапии мышей ученые СПбПУ применили миорелаксант хлорзоксазон, который сейчас используется для лечения мышечно-скелетных болей, например, при травмах опорно-двигательного аппарата. По их словам, предыдущие исследования, проведенные в университете, показали, что хлорзоксазон восстанавливал моторные нарушения у мышей с SCA2, но никто ранее не упоминал его влияние на когнитивные функции и изменения настроения.Исследователям удалось выяснить, что хлорзоксазон оказывает воздействие и на немоторные симптомы, но одновременно снижает частоту импульсов, генерируемых клетками Пуркинье, что может спровоцировать побочные действия для пациентов-людей. "Как только в терапию была добавлена фолиевая кислота, нежелательные симптомы были нейтрализованы", — сообщили в вузе, добавив, что связка "хлорзоксазон-фолиевая кислота" восстанавливает не только моторные дисфункции, но и когнитивные способности."У мышей, получающих комбинированную терапию, наблюдались улучшение памяти, уменьшение тревожного и депрессивного поведения, восстановление утраченных стратегий обучения. К примеру, нам удалось восстановить здоровый уровень тревожности. Мыши с SCA2, не получавшие лечения вели себя более рискованно и безрассудно по сравнению с мышами без заболевания, значит у них был сниженный уровень тревожности и лечение его повысило до нормы", — отметила Маринина.По ее словам, сделать такие выводы позволили многочисленные тестирования на паттерны поведения.На данный момент перед учеными стоит задача расширить исследование на два других наследственных заболевания из той же группы. По их словам, применение хлорзоксозона и фолиевой кислоты в качестве комбинированной терапии хорошо показало себя на модели SCA2, сейчас планируется тестирование этой стратегию лечения на моделях спиноцеребеллярной атаксии третьего типа и хореи Гентингтона.Исследование проведено при поддержке гранта РНФ №22-75-10030.

https://ria.ru/20230710/nauka-1882527175.html

https://ria.ru/20230809/nauka-1888789642.html

https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html

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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, здоровье - общество, медицина