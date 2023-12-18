https://ria.ru/20231218/moskva-1916430624.html

В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID

В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID - РИА Новости, 18.12.2023

В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:10

2023-12-18T11:10

2023-12-18T11:10

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866998830_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_7a9733f4ec638899522c0d1c7954059e.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231213/izolyatsiya-1915617368.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19