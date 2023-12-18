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В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID
В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID - РИА Новости, 18.12.2023
В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID
Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:10
2023-12-18T11:10
2023-12-18T11:10
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель", - рассказали в пресс-службе.
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Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19
В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и COVID
Депздрав: рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Рост заболеваемости ОРВИ и COVID в Москве замедлился, показатели за последнюю неделю не превышают данных прошлого периода. А показатели заболеваемости COVID снижаются уже в течение 2 недель", - рассказали в пресс-службе.
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