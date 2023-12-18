https://ria.ru/20231218/beglov-1916544659.html

Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ

Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ - РИА Новости, 18.12.2023

Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ

Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, в том числе и стенд Санкт-Петербурга, РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:51

2023-12-18T16:51

2023-12-18T16:51

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

михаил мишустин

александр беглов

казахстан

санкт-петербург

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590936829_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_2510199b65e9786d31ba2a772c443251.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, в том числе и стенд Санкт-Петербурга, губернатор города Александр Беглов рассказал им об интеграции Северной столицы со странами Содружества, сообщила пресс-служба администрации губернатора. В понедельник Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Беглов провел экскурсию Мишустину и коллегам из других стран СНГ на стенде Петербурга и рассказал об интеграции Северной столицы со странами Содружества. "В странах СНГ сегодня представлены интересы более чем 100 петербургских производителей. Товарооборот с ними, составлявший в прошлом году порядка 5,5 миллиарда долларов, в 2023 году вырос еще на 9%. Город вышел на лидирующие позиции среди регионов", - сказал губернатор. Он отметил наиболее успешные и ключевые проекты, которые предприятия Петербурга реализуют с партнерами из СНГ. Рост экспорта из Петербурга в дружественные страны, в том числе СНГ, в первом полугодии вырос на 88%. В частности, речь идет о выпуске тракторной техники под брендом "Кировец" в Казахстане на базе Костанайского тракторного завода. В 2022 году в Казахстан отгружен 321 комплект для сборки. К 2025 году предприятие выйдет на расчетную мощность до 700 единиц в год. В настоящее время техника под брендом "Кировец" составляет основу тракторного парка России и стран СНГ. Инвестиции в совместное производство уже составили 500 миллионов рублей от Петербургского тракторного завода и 50 миллионов рублей – от Костанайского тракторного завода. В Казахстане, Киргизии, Таджикистан и Узбекистане успешно работает компания из Петербурга "Ракурс-инжиниринг". Она специализируется на разработке и реализации комплексных АСУ для гидро-, тепло- и атомных станций, ведет модернизацию и обслуживание ГЭС. Инновационная продукция предприятия установлена на крупнейших энергетических объектах России и других стран. Губернатор отметил положительную динамику сотрудничества в сфере тяжелого машиностроения. Петербургское предприятие РИВС экспортирует новейшие технологии и оборудование для горно-обогатительных и металлургических предприятий Казахстана. Петербургские специалисты также реконструируют обогатительные фабрики республики. В Киргизии РИВС ведет строительство обогатительной фабрики, в Армении выполняет проекты реконструкции и расширения комбинатов. По словам Беглова, у Петербурга сложилась глубокая кооперация с предприятиями Белоруссии - Минским тракторным заводом, предприятиями Гомсельмаш, Белшина, Могилевлифтмаш. Также он отметил успешную работу предприятий фармацевтического кластера. Активно сотрудничает со странами СНГ компания "Герофарм". На рынке инсулинов в России в 2022 году компания заняла первое место. За 6 месяцев этого года она поставила в страны СНГ более чем 330 тысяч упаковок препаратов. "Герофарм" локализовал производство в Казахстане на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Рост импорта в Казахстан за 5 лет вырос в 3 раза. В настоящее время у Петербурга также действует стратегическое сотрудничество с министерством здравоохранения Белоруссии. "Дальнейшее укрепление связи между дружественными государствами сегодня приобретает особую важность. Это не только поиск новых деловых партнёров, но и активное развитие экономики России в ответ на санкции, которые ввели против нас недружественные государства. Как подчеркивал наш президент, в вопросах импортозамещения мы должны не дублировать и воспроизводить российские аналоги, а делать принципиально новые, отечественные разработки. Только тогда мы добьемся российского технологического лидерства и масштабного экономического прорыва", - отметил Беглов. Санкт-Петербург на выставке-форуме "Россия" представил ведущие достижения в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. Одна часть стенда является постоянной, другая меняется в зависимости от сезона, всего в программе запланировано 16 тематических сезонов. Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений, которые рассказывают о достижениях, а также погружают в атмосферу Северной столицы. Посетители выставки могут погулять по осеннему городу, оказаться на замерзшей Неве зимой, в цветущем Екатерининском саду. Основной арт-объект петербургского стенда – детальная копия Дворцового моста.

https://radiosputnik.ru/20231217/putin-1916354374.html

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915968945.html

https://ria.ru/20231209/rossiya-1914767454.html

https://ria.ru/20231205/mishustin-1913987916.html

https://ria.ru/20231218/rossiya-1916425137.html

россия

казахстан

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", россия, михаил мишустин, александр беглов, казахстан, санкт-петербург, снг