https://ria.ru/20231218/beglov-1916544659.html
Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ
Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ - РИА Новости, 18.12.2023
Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ
Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, в том числе и стенд Санкт-Петербурга, РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:51
2023-12-18T16:51
2023-12-18T16:51
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
россия
михаил мишустин
александр беглов
казахстан
санкт-петербург
снг
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, в том числе и стенд Санкт-Петербурга, губернатор города Александр Беглов рассказал им об интеграции Северной столицы со странами Содружества, сообщила пресс-служба администрации губернатора. В понедельник Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Беглов провел экскурсию Мишустину и коллегам из других стран СНГ на стенде Петербурга и рассказал об интеграции Северной столицы со странами Содружества. "В странах СНГ сегодня представлены интересы более чем 100 петербургских производителей. Товарооборот с ними, составлявший в прошлом году порядка 5,5 миллиарда долларов, в 2023 году вырос еще на 9%. Город вышел на лидирующие позиции среди регионов", - сказал губернатор. Он отметил наиболее успешные и ключевые проекты, которые предприятия Петербурга реализуют с партнерами из СНГ. Рост экспорта из Петербурга в дружественные страны, в том числе СНГ, в первом полугодии вырос на 88%. В частности, речь идет о выпуске тракторной техники под брендом "Кировец" в Казахстане на базе Костанайского тракторного завода. В 2022 году в Казахстан отгружен 321 комплект для сборки. К 2025 году предприятие выйдет на расчетную мощность до 700 единиц в год. В настоящее время техника под брендом "Кировец" составляет основу тракторного парка России и стран СНГ. Инвестиции в совместное производство уже составили 500 миллионов рублей от Петербургского тракторного завода и 50 миллионов рублей – от Костанайского тракторного завода. В Казахстане, Киргизии, Таджикистан и Узбекистане успешно работает компания из Петербурга "Ракурс-инжиниринг". Она специализируется на разработке и реализации комплексных АСУ для гидро-, тепло- и атомных станций, ведет модернизацию и обслуживание ГЭС. Инновационная продукция предприятия установлена на крупнейших энергетических объектах России и других стран. Губернатор отметил положительную динамику сотрудничества в сфере тяжелого машиностроения. Петербургское предприятие РИВС экспортирует новейшие технологии и оборудование для горно-обогатительных и металлургических предприятий Казахстана. Петербургские специалисты также реконструируют обогатительные фабрики республики. В Киргизии РИВС ведет строительство обогатительной фабрики, в Армении выполняет проекты реконструкции и расширения комбинатов. По словам Беглова, у Петербурга сложилась глубокая кооперация с предприятиями Белоруссии - Минским тракторным заводом, предприятиями Гомсельмаш, Белшина, Могилевлифтмаш. Также он отметил успешную работу предприятий фармацевтического кластера. Активно сотрудничает со странами СНГ компания "Герофарм". На рынке инсулинов в России в 2022 году компания заняла первое место. За 6 месяцев этого года она поставила в страны СНГ более чем 330 тысяч упаковок препаратов. "Герофарм" локализовал производство в Казахстане на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Рост импорта в Казахстан за 5 лет вырос в 3 раза. В настоящее время у Петербурга также действует стратегическое сотрудничество с министерством здравоохранения Белоруссии. "Дальнейшее укрепление связи между дружественными государствами сегодня приобретает особую важность. Это не только поиск новых деловых партнёров, но и активное развитие экономики России в ответ на санкции, которые ввели против нас недружественные государства. Как подчеркивал наш президент, в вопросах импортозамещения мы должны не дублировать и воспроизводить российские аналоги, а делать принципиально новые, отечественные разработки. Только тогда мы добьемся российского технологического лидерства и масштабного экономического прорыва", - отметил Беглов. Санкт-Петербург на выставке-форуме "Россия" представил ведущие достижения в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. Одна часть стенда является постоянной, другая меняется в зависимости от сезона, всего в программе запланировано 16 тематических сезонов. Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений, которые рассказывают о достижениях, а также погружают в атмосферу Северной столицы. Посетители выставки могут погулять по осеннему городу, оказаться на замерзшей Неве зимой, в цветущем Екатерининском саду. Основной арт-объект петербургского стенда – детальная копия Дворцового моста.
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выставка-форум "россия", россия, михаил мишустин, александр беглов, казахстан, санкт-петербург, снг
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Россия, Михаил Мишустин, Александр Беглов, Казахстан, Санкт-Петербург, СНГ
Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ
Беглов рассказал Мишустину о сотрудничестве Петербурга и стран СНГ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости.
Председатель правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ, в том числе и стенд Санкт-Петербурга, губернатор города Александр Беглов рассказал им об интеграции Северной столицы со странами Содружества, сообщила пресс-служба
администрации губернатора.
В понедельник Мишустин вместе с коллегами из других стран СНГ посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ.
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Беглов провел экскурсию Мишустину и коллегам из других стран СНГ на стенде Петербурга и рассказал об интеграции Северной столицы со странами Содружества.
"В странах СНГ сегодня представлены интересы более чем 100 петербургских производителей. Товарооборот с ними, составлявший в прошлом году порядка 5,5 миллиарда долларов, в 2023 году вырос еще на 9%. Город вышел на лидирующие позиции среди регионов", - сказал губернатор.
Он отметил наиболее успешные и ключевые проекты, которые предприятия Петербурга реализуют с партнерами из СНГ. Рост экспорта из Петербурга в дружественные страны, в том числе СНГ, в первом полугодии вырос на 88%.
Масштабная проекция всей страны: международная выставка-форум "Россия"
В частности, речь идет о выпуске тракторной техники под брендом "Кировец" в Казахстане
на базе Костанайского тракторного завода. В 2022 году в Казахстан отгружен 321 комплект для сборки. К 2025 году предприятие выйдет на расчетную мощность до 700 единиц в год. В настоящее время техника под брендом "Кировец" составляет основу тракторного парка России и стран СНГ. Инвестиции в совместное производство уже составили 500 миллионов рублей от Петербургского тракторного завода и 50 миллионов рублей – от Костанайского тракторного завода.
В Казахстане, Киргизии
, Таджикистан
и Узбекистане
успешно работает компания из Петербурга "Ракурс-инжиниринг". Она специализируется на разработке и реализации комплексных АСУ для гидро-, тепло- и атомных станций, ведет модернизацию и обслуживание ГЭС. Инновационная продукция предприятия установлена на крупнейших энергетических объектах России и других стран.
Губернатор отметил положительную динамику сотрудничества в сфере тяжелого машиностроения. Петербургское предприятие РИВС экспортирует новейшие технологии и оборудование для горно-обогатительных и металлургических предприятий Казахстана. Петербургские специалисты также реконструируют обогатительные фабрики республики. В Киргизии РИВС ведет строительство обогатительной фабрики, в Армении
выполняет проекты реконструкции и расширения комбинатов.
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По словам Беглова, у Петербурга сложилась глубокая кооперация с предприятиями Белоруссии
- Минским тракторным заводом, предприятиями Гомсельмаш, Белшина, Могилевлифтмаш.
Также он отметил успешную работу предприятий фармацевтического кластера. Активно сотрудничает со странами СНГ компания "Герофарм". На рынке инсулинов в России в 2022 году компания заняла первое место. За 6 месяцев этого года она поставила в страны СНГ более чем 330 тысяч упаковок препаратов. "Герофарм" локализовал производство в Казахстане на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Рост импорта в Казахстан за 5 лет вырос в 3 раза.
В настоящее время у Петербурга также действует стратегическое сотрудничество с министерством здравоохранения Белоруссии.
Мишустин выступит с лекцией на выставке-форуме "Россия"
"Дальнейшее укрепление связи между дружественными государствами сегодня приобретает особую важность. Это не только поиск новых деловых партнёров, но и активное развитие экономики России в ответ на санкции, которые ввели против нас недружественные государства. Как подчеркивал наш президент, в вопросах импортозамещения мы должны не дублировать и воспроизводить российские аналоги, а делать принципиально новые, отечественные разработки. Только тогда мы добьемся российского технологического лидерства и масштабного экономического прорыва", - отметил Беглов.
Санкт-Петербург на выставке-форуме "Россия" представил ведущие достижения в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. Одна часть стенда является постоянной, другая меняется в зависимости от сезона, всего в программе запланировано 16 тематических сезонов. Петербургский стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных решений, которые рассказывают о достижениях, а также погружают в атмосферу Северной столицы. Посетители выставки могут погулять по осеннему городу, оказаться на замерзшей Неве
зимой, в цветущем Екатерининском саду. Основной арт-объект петербургского стенда – детальная копия Дворцового моста.
Сочетание традиций и современности: международная выставка-форум "Россия"