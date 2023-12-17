https://ria.ru/20231217/putin-1916314225.html
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде "Единой России"
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде "Единой России" - РИА Новости, 17.12.2023
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде "Единой России"
Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд "Единой России". РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T15:19
2023-12-17T15:19
2023-12-17T19:21
политика
россия
владимир путин
единая россия
выставка-форум "россия"
приморский край
тюменская область
андрей турчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916350897_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61a1d3ffeee22643290dc707350988cf.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд "Единой России". Съезд "Единой России" проходит в воскресенье, 17 декабря, на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Его участники поддержат выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России в 2024 году, а также проведут ротацию руководящих органов, сообщили в партии.Накануне стало известно, что Путин пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия окажет всю необходимую поддержку кампании и будет участвовать в сборе подписей вместе с "Народным фронтом".Съезд — высший руководящий орган "Единой России". Последний раз партия проводила его в 2021 году, а в 2022-м отказалась, посчитав, что мероприятие "не укладывается в контекст событий". Не было съезда и в 2020 году, когда из-за пандемии действовал запрет на проведение массовых мероприятий.Перед съездом партии Путин осмотрел стенды регионов на выставке "Россия" на ВДНХ. Главу государства сопровождали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник Максим Орешкин.Президент осмотрел стенды Приморского края, Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20231204/vystavka-1913737534.html
https://ria.ru/20231216/putin-1916190110.html
россия
приморский край
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916350897_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ed7ba1b03af7741fff597a27188f34fd.jpg
Путин на выставке "Россия"
Путин на выставке "Россия"
2023-12-17T15:19
true
PT8M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, единая россия, приморский край, тюменская область, андрей турчак, сергей кириенко
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Выставка-форум "Россия", Приморский край, Тюменская область, Андрей Турчак, Сергей Кириенко
Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде "Единой России"
Владимир Путин во второй раз побывал на выставке "Россия" на ВДНХ