https://ria.ru/20231217/podkhod-1916304521.html

МИД России высказался о подходе гуманитарных агентств ООН к новым регионам

МИД России высказался о подходе гуманитарных агентств ООН к новым регионам - РИА Новости, 17.12.2023

МИД России высказался о подходе гуманитарных агентств ООН к новым регионам

Подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии, заявил российским... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T14:09

2023-12-17T14:09

2023-12-17T14:11

россия

херсонская область

оон

сергей вершинин

в мире

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 17 дек – РИА Новости. Подход гуманитарных агентств ООН к новым регионам России неоправдан и неприемлем, РФ готова работать с ними, когда они примут новые реалии, заявил российским журналистам в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Мы донесли в четком виде до организаций, которые вы упомянули (Управление верховного комиссара по правам человека и Управление верховного комиссара по делам беженцев, – ред.), и всем организациям ООН или международным гуманитарным организациям, включая, кстати, МККК, с которым я также встречался, наше главное видение того, что касается Украины и новых российских территорий. Мы подчеркнули, что абсолютно неоправдан подход, который присутствует в деятельности этих организаций в том, что касается оценки происходящего", - сказал он. Дипломат отметил, что жители Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей сделали выбор присоединиться к Российской Федерации, и поэтому ООН должна уважать это решение. "С этим должны считаться все и в первую очередь ООН. Если кому-то это не нравится, то это, естественно, не может быть основой для каких-то действий. Но мы готовы работать с гуманитарным крылом ООН в том, что касается снижения страданий мирного населения, в том числе на новых российских территориях. Но с учетом истинного положения сегодня", - отметил замглавы МИД РФ. Вершинин подчеркнул, что "ультимативные требования" к РФ о том, чтобы делать что-то исходя из того, что Киев якобы отвечает за эти территории, Россия принимать не будет. "К сожалению, я был вынужден обратить внимание ооновских представителей на то, что с 2014 года игнорировались и игнорируются до сих пор ооновской стороной те большие реальные и потери, и разрушения, и атаки киевского режима на Донецк и Луганск", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20231214/byudzhet-1915750493.html

https://ria.ru/20231031/rossiya-1906472863.html

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россия, херсонская область , оон, сергей вершинин, в мире, международный комитет красного креста (мккк)