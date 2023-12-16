https://ria.ru/20231216/putin-1916193269.html

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты - РИА Новости, 16.12.2023

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:06

2023-12-16T14:06

2023-12-16T15:36

политика

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости."Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?" — спросил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Путина.В субботу утром лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что действующий глава государства будет баллотироваться не от партии, а соберет подписи. Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

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Голосование группы избирателей за выдвижение Путина кандидатом на выборы президента Голосование группы избирателей за выдвижение Путина кандидатом на выборы президента 2023-12-16T14:06 true PT0M41S

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политика, владимир путин, россия, совет федерации рф, сергей миронов, справедливая россия, единая россия