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Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты - РИА Новости, 16.12.2023
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:06
2023-12-16T14:06
2023-12-16T15:36
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости."Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?" — спросил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Путина.В субботу утром лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил, что действующий глава государства будет баллотироваться не от партии, а соберет подписи. Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
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Голосование группы избирателей за выдвижение Путина кандидатом на выборы президента
Голосование группы избирателей за выдвижение Путина кандидатом на выборы президента
2023-12-16T14:06
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владимир путин, россия, совет федерации рф, сергей миронов, справедливая россия, единая россия
Политика, Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Сергей Миронов, Справедливая Россия, Единая Россия
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы президента